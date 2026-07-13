Kenneth Taylor dan Tijjani Noslin menyambut pemain asal Belanda ketiga di Lazio

Danilho Doekhi melanjutkan kariernya bersama Lazio. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano melalui ungkapan khasnya, “here we go”. Bek berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 di Roma.

“Eksklusif: Danilho Doekhi ke Lazio, here we go!”, tulis Romano di X. “Bek tengah tersebut dan klub Italia itu telah mencapai kesepakatan mengenai ketentuan kontrak.”

“Kontrak tersebut berlaku hingga Juni 2029. Doekhi kini berada di Roma untuk menjalani pemeriksaan medis, setelah itu ia akan segera menandatangani kontraknya.”

Doekhi berstatus bebas transfer sejak 1 Juli, setelah kontraknya dengan Union Berlin berakhir. Ia telah bermain selama empat tahun di klub tersebut.

Union merekrut pemain kelahiran Rotterdam ini secara gratis dari Vitesse pada tahun 2022. Sejak saat itu, ia telah tampil dalam 137 pertandingan resmi untuk klub Jerman tersebut, di mana ia juga mencetak 16 gol.

Doekhi menempuh pendidikan di akademi muda Excelsior dan kemudian bermain untuk Jong Ajax. Pada 2018, ia pindah ke Vitesse.

Awal tahun ini terungkap bahwa Doekhi ingin membela tim nasional Suriname, namun hal itu tidak diizinkan oleh FIFA. Pindah ke asosiasi sepak bola lain ternyata tidak mungkin baginya karena pada saat ia terakhir kali bermain untuk Jong Oranje, ia belum memiliki paspor Suriname.

Lazio finis di peringkat kesembilan Serie A musim lalu. Di klub asal Roma tersebut, Doekhi akan bergabung dengan rekan senegaranya, antara lain Kenneth Taylor dan Tijjani Noslin.