Lazio memperkokoh posisi di puncak klasemen Serie A pada Minggu. Tim asuhan Gennaro Gattuso tampil jauh dari meyakinkan saat menghadapi Cagliari, tetapi akhirnya menang 2-1. Andrea Pinamonti menjadi penentu kemenangan tim asal Roma itu pada menit-menit akhir. Lazio kini mengoleksi 28 poin, diikuti Inter (25), AS Roma (24), Como (23), dan AC Milan (21) dengan selisih poin yang cukup jauh.

Sesuai perkiraan, Gattuso memasukkan Josip Sutalo dan Kenneth Taylor, yang merupakan pemain atau mantan pemain Ajax, ke dalam susunan pemain inti. Tijjani Noslin juga bermain sebagai penyerang tengah. Danilo Doekhi memulai laga dari bangku cadangan.

Setelah awal pertandingan yang tidak terlalu menarik di Stadio Olimpico, Cagliari secara mengejutkan unggul lebih dulu. Alieu Fadera berhasil menjaga bola agar tidak keluar lapangan dan mengumpan kepada M'Bala Nzola, yang menaklukkan Christos Mandas: 0-1.

Lazio harus mengejar ketertinggalan dan berhasil menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Noslin dan Taylor bekerja sama dengan apik sebelum sang penyerang menyodorkan bola kepada Gustav Isaksen. Pemain asal Denmark itu melepaskan tembakan kaki kiri yang indah: 1-1.

Selepas jeda, Taylor terlibat dalam sejumlah serangan berbahaya Lazio, meski aksi dan kerja samanya tidak membuahkan gol. Lazio terancam kehilangan poin sampai akhirnya unggul 2-1 menjelang akhir laga.

Isaksen, yang tampil apik, mengirim umpan silang tajam kepada Alfonso Pedraza. Pedraza secara akrobatik mengarahkan bola ke tiang jauh. Pinamonti muncul bak Filippo Inzaghi dan menyundul bola masuk: 2-1.

Dengan demikian, Lazio mencatat kemenangan dengan selisih satu gol untuk kelima kalinya musim ini. Minggu depan, Lazio menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Napoli. Cagliari, yang menempati posisi ke-11, akan menjamu Frosinone sehari sebelumnya. Mereka harus bermain tanpa Adam Obert, yang menerima kartu kuning kedua menjelang akhir laga.