Kenneth Perez yakin bahwa transfer bintang Eredivisie ini tak terelakkan: 'Betapa berbakatnya dia'

Kenneth Perez dan Marciano Vink sangat menikmati penampilan FC Twente pada Minggu lalu, di mana para bek khususnya sangat menonjol. Terutama Mats Rots yang mendapat banyak pujian dalam program "Dit Was Het Weekend" dari ESPN.

"Bersama Van Rooij, mereka benar-benar dua bek yang bisa kamu tonton sepanjang pertandingan," kata Vink. "Selalu ada banyak hal yang terjadi. Dia juga tidak berhenti, dia selalu bergerak."

"Dia mencium peluang, merasakannya, dan berpikir: 'Jika saya berlari sekarang, bola itu akan sampai ke saya.' Dia benar-benar sangat berharga bagi FC Twente." Rots memang beberapa kali sangat aktif dan berperan penting dalam gol ke-4, yang dicetak oleh kakak laki-lakinya, Daan.

Namun, Vink juga melihat hal yang perlu diperbaiki. "Aspek pertahanan dan kurangnya kewaspadaan di area pertahanan sendiri harus benar-benar ditingkatkan, jika dia ingin melangkah lebih jauh."

Perez juga sangat memuji Rots. Vink dengan cepat membandingkannya dengan bek sayap lain seperti Anass Salah-Eddine dan Devyne Rensch, yang pindah ke Italia. "Mereka adalah bek sayap yang cukup dihormati di Belanda, tapi di sana mereka hampir tidak mendapat kesempatan bermain, karena aspek pertahanan mereka mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan klub." Vink pun berpendapat bahwa Rots setidaknya harus tetap di Twente selama satu tahun lagi.

Perez tidak melihat Italia sebagai langkah ideal berikutnya. Pemain asal Denmark itu berpendapat bahwa transfer ke Spanyol lebih cocok untuknya, meskipun ia juga setuju bahwa Rots harus tetap di Belanda untuk sementara waktu. "Di Spanyol, saya melihat dia sangat cocok. Dia masih di awal kariernya, tapi betapa berbakatnya dia. Dia pasti akan pergi. Dia tidak bisa ditahan."

Terakhir, bek Twente Ruud Nijstad juga mendapat pujian dari Perez. Transfer tampaknya juga tak terelakkan baginya. "Klub-klub itu tidak mau menunggu terlalu lama. Mereka ingin mendapatkan dia dan Nijstad," demikian kesimpulannya.