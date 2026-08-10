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Sam Vreeswijk

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Kenneth Perez terkejut dengan Ajax: "Saya benar-benar merasa itu sangat aneh. Sebenarnya, seberapa bagus Anda?"

PEC Zwolle vs Ajax
PEC Zwolle
Ajax
Eredivisie

Ajax membuka musim baru di Eredivisie VriendenLoterij pada Minggu dengan kemenangan 0-2 atas PEC Zwolle. Meski begitu, hal itu tidak berjalan mudah, menurut Kenneth Perez.

“Itu tidak buruk, itu juga tidak bagus,” ujar Perez dalam Voetbalpraat di ESPN. “Yang selalu membuat saya terkejut, ketika Anda melakukan begitu banyak pembelian dan memiliki pemain-pemain di atas rata-rata, adalah tidak ada ketenangan sama sekali ketika mereka bermain sebelas lawan sembilan.”

Dengan itu, Perez merujuk pada bagian pertandingan ketika Sherel Floranus sudah diusir dari lapangan dengan kartu merah. “Kalau Anda menguasai bola saat itu, Anda bermain sebelas lawan sembilan.”

Menurut sang analis, itu seharusnya menciptakan situasi di mana Ajax membiarkan bola terus mengalir dan bisa membuat lawan pontang-panting.

“Saya merasa mengejutkan bahwa Anda sebagai Ajax, Feyenoord, atau PSV sebenarnya tidak bisa memainkan satu rondo besar melawan Zwolle. Jika Zwolle sesaat menambah satu penyerang, lalu memainkan bola panjang lebih awal, maka semuanya jadi siaga penuh. Saya benar-benar merasa itu sangat aneh.”

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“Mereka baru mencetak gol karena Zwolle kehilangan bola di lini tengah, lalu mereka masuk ke situasi empat lawan tiga atau tiga lawan dua. Lalu saya berpikir: lalu apa nilainya? Sebenarnya seberapa bagus Anda?,” pungkasnya.

Ajax baru memastikan duel melawan PEC berpihak kepada mereka pada fase akhir pertandingan. Berkat gol Jorthy Mokio (menit ke-76) dan Julian Brandt (menit 90+5), tim Amsterdam itu meraih kemenangan 0-2.

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