Kenneth Perez menilai aneh bahwa Anis Hadj Moussa pada laga VriendenLoterij Eredivisie antara Feyenoord dan ADO Den Haag, Minggu, sudah tidak lagi memainkan peran berarti bagi tim Rotterdam. Hal itu ia sampaikan dalam Voetbalpraat di ESPN.

Feyenoord lolos dari kekalahan melawan ADO pada Minggu. Tim tamu sempat unggul 0-2 di De Kuip, tetapi lewat gol Ayase Ueda dan Anis Hadj Moussa, skor akhirnya menjadi 2-2.

Dalam Voetbalpraat, dibahas betapa pentingnya Hadj Moussa bagi Feyenoord. “Dia benar-benar hampir satu-satunya pemain yang menciptakan sesuatu, yang benar-benar punya kreativitas dan yang memaksakan sesuatu terjadi,” kata Sjoerd Mossou.

“Apalagi melawan ADO yang bertahan dengan sepuluh pemain dari jarak empat puluh atau tiga puluh meter... Bayangkan saja kalau dia tidak ada.”

Perez justru menilai mencolok bahwa Hadj Moussa pada fase akhir laga, ketika Feyenoord mencari gol 3-2, tidak lagi memainkan peran berarti. “Tahu tidak apa yang lucu? Skor 2-2, tersisa 7,5 menit, termasuk empat menit waktu tambahan. Saya menonton pertandingan itu, dan bertanya-tanya kenapa mereka begitu sering menyerang dari kiri. Pada menit 86:32 itu adalah terakhir kalinya Hadj Moussa menyentuh bola,” tutur sang analis.

“Sebagai satu-satunya pemain lapangan, dia tidak menyentuh bola dalam tujuh menit terakhir. Tentu itu karena rekan-rekan setimnya di Feyenoord, karena siapa sih yang ingin mendapatkan bola di Feyenoord? Hadj Moussa. Tapi mereka terus bermain lewat kiri. Saya pikir: apa mereka sudah gila atau bagaimana?”

“Dia seharusnya menuntut para gelandang itu untuk mengoper kepadanya. Kalau begitu, akan terjadi sesuatu. Saya merasa itu sangat aneh!” pungkas Perez.