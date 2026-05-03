Kenneth Perez sudah muak setelah pertandingan Ajax vs PSV: 'Dia tidak akan pernah menjadi pemain inti seumur hidupnya'

Kenneth Perez sangat yakin: Couhaib Driouech tidak akan pernah menjadi pemain inti PSV. Dalam acara Dit Was Het Weekend di ESPN, analis tersebut sama sekali tidak puas dengan penampilan pemain sayap kiri PSV itu, yang telah menyia-nyiakan peluang besar di awal pertandingan melawan Ajax.

Pada menit ketujuh, Driouech sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol menjadi 2-0. Sebuah umpan silang dari Guus Til tepat mendarat di kakinya, tetapi pemain sayap kiri itu tampaknya tidak sepenuhnya mengantisipasinya. Meskipun sebagian besar gawang kosong, penyerang itu justru mengarahkan bola ke tangan kiper Ajax, Maarten Paes.

"Kenapa dia tidak mengontrol bola itu?", tanya Perez dengan suara keras. "Ini namanya berpikir lambat. Dia adalah pemikir yang lambat," katanya.

"Seorang pemikir yang baik, seorang pemikir cepat, sudah merasa: 'Oke, saya tidak perlu bereaksi terburu-buru'," lanjut pemain asal Denmark itu. "Bola memang datang sedikit di belakangnya. Tapi jika kamu seorang pemikir cepat, kamu akan melihat Gaaei tergelincir. Lalu kamu tahu: 'Saya punya banyak waktu'," kata mantan pemain Ajax dan PSV ini.

Penilaian akhirnya terhadap penampilan Driouech pun sangat pedas. "Dia memang sangat buruk dalam pertandingan ini. Dia tidak akan pernah menjadi pemain inti PSV seumur hidupnya," demikian kesimpulannya tentang Driouech.

Driouech bergabung dari Excelsior pada musim panas 2024 dengan biaya sekitar 3,5 juta euro. Di Kralingen, mantan pemain muda sc Heerenveen ini menonjol dan bermain dalam 101 pertandingan untuk klub Rotterdam tersebut.

Di PSV, pemain sayap ini sebagian besar hanya tampil sebagai pemain pengganti. Musim ini, ia telah bermain dalam 38 pertandingan, di mana 29 di antaranya dimulai dari bangku cadangan. Total menit bermainnya saat ini mencapai sekitar 1.300 menit.