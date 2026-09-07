Kenneth Perez terkesan dengan penampilan Jorthy Mokio melawan PSV. Gelandang Ajax berusia delapan belas tahun itu sangat mengesankan terutama sebelum jeda, tetapi pada babak kedua ia harus menepi karena kram dan justru hal itulah yang membuat Perez khawatir.

Mokio tampil sebagai starter untuk Ajax dan pada akhirnya bertahan selama 73 menit. “Kalau Mokio berhenti setelah satu babak, Anda akan bilang: dia harus bermain di Paris Saint-Germain atau Bayern München,” kata Perez pada Senin malam di Voetbalpraat di ESPN.

Namun, selepas jeda, mantan gelandang itu juga melihat apa yang masih kurang dari talenta besar Ajax tersebut. “Lalu dia jadi yang pertama mengalami kram, yang pertama kehabisan tenaga. Dan itu tentu tidak cukup untuk bisa mengikuti pertandingan-pertandingan Liga Champions, dengan tempo yang paling tinggi.”

“Kalau begitu, Anda hanya sanggup bertahan sepuluh menit dan kemudian akan disapu habis. Itu memang disayangkan, karena dia tadi sangat bagus dan sangat piawai.”

Jurnalis Willem Vissers menegaskan bahwa pada usia delapan belas tahun, Mokio masih punya cukup waktu untuk berkembang. “Dia masih harus mengambil langkah itu. Dan pertanyaannya adalah: bisakah dia mengambil langkah itu? Itu tentu selalu menjadi pertanyaannya.”

Perez melihat ada masalah bagi perkembangan lebih lanjut sang pemain Belgia. “Anda tidak bisa mengambil langkah-langkah itu kalau Anda tidak bermain,” kata analis tersebut, mengacu pada persaingan dari rekrutan anyar Sofyan Amrabat. “Dan masalah di Belanda adalah: kalau Anda tidak bermain, maka Anda benar-benar tidak bermain di mana pun. Jika Anda tidak bermain di tim utama, Anda juga tidak bermain di Jong. Bahkan, saya rasa Mokio masih bisa bermain di A1 (kini U-19, red.).”

Vissers menambahkan: “Di Ajax mereka sudah bertahun-tahun mengeluh soal seorang nomor 6. Mereka merekrut Amrabat karena mereka bilang: Mokio memang cukup bagus, tetapi tidak untuk level yang mereka incar.”

Namun, Perez menilai Mokio terutama bisa memaksakannya sendiri dengan menampilkan levelnya secara konsisten. “Itu juga salahnya sendiri, karena jika dia bisa menampilkan ini setiap kali, juga saat tandang ke Excelsior, mereka tidak akan pernah perlu merekrut seorang nomor 6.”