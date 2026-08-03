Kenneth Perez sangat terkesan: "Dia adalah masa depan tim nasional Belanda!"

Kenneth Perez sangat terkesan dengan kualitas Mexx Meerdink, seperti yang dikatakannya di ESPN saat siaran Johan Cruyff Schaal. Pria Denmark itu melihat penyerang AZ tersebut sebagai masa depan Timnas Belanda.

Meerdink sudah memainkan peran besar setelah tujuh menit laga berjalan. Wajahnya terkena pukulan Joey Veerman, sehingga gelandang PSV itu harus meninggalkan lapangan dan tuan rumah harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Setelah setengah jam bermain, Meerdink kembali menunjukkan perannya. Umpan silang Chaves sempat mengenai Ryan Flamingo, sehingga penyerang 23 tahun itu bisa menyundul bola masuk dari jarak dekat.

Perez sangat terkesan dengan permainan yang ditunjukkan Meerdink, yang absen cukup lama musim lalu karena cedera. “Saya pikir dia lebih baik daripada sebelum cedera itu, karena sekarang dia tahu rasanya kehilangan sepak bola, dan dia menjadi lebih kuat secara fisik.”

Musim lalu Perez juga sudah mengatakan bahwa dia mengagumi putra Martijn Meerdink tersebut. Dia menyebutnya sebagai calon pemain top, dan sampai sekarang dia masih berpegang pada pendapat itu.

“Saya masih menganggap dia sebagai masa depan tim nasional Belanda. Saya tahu itu terdengar aneh berdasarkan sangat sedikit pertandingan, tetapi cara dia menyelesaikan peluang dan bergerak... Saya berharap dalam tiga tahun saya terbukti benar,” pungkasnya.