Jika itu terserah Willem Vissers, pelatih Ajax Míchel Sánchez mulai sekarang sebaiknya menjalani konferensi persnya dalam bahasa Spanyol, dengan didampingi penerjemah. Hal itu dikatakan jurnalis De Volkskrant tersebut pada Senin malam di Voetbalpraat di ESPN.

Belakangan ini, Míchel kerap menjalani konferensi persnya dalam bahasa Inggris. Namun, Vissers mengaku ‘sangat kesulitan’ dengan hal itu. “Orang itu tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Dia berasal dari Spanyol dan hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Memang sudah lebih baik dibandingkan sebulan lalu.”

“Tetapi jika saya duduk di sana selama seperempat jam, saya jadi gila. Saya juga sengaja tidak mengajukan pertanyaan lagi, karena saya jadi agak membeku. Saya benar-benar tidak bisa mendengarkannya. Kalau Anda tidak bisa berbahasa Inggris, Anda harus menempatkan penerjemah di sana.”

“Perusahaan mana yang melakukan hal seperti itu? Anda adalah perusahaan multinasional besar dan Anda merekrut seseorang yang sama sekali tidak berbicara bahasanya. Juga bahasa yang digunakan orang-orang lain di negara itu, yakni bahasa Inggris. Lalu Anda mencoba menjelaskan sesuatu di sana, menjawab pertanyaan para jurnalis.”

“Saya sama sekali tidak bisa memahami jawaban-jawaban itu. Para pemain juga mengatakan bahwa mereka memahami semuanya, tetapi ternyata mereka memang tidak memahaminya. Karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Saya memang berpikir dia pelatih yang bagus, tetapi saya tetap merasa ini berjalan sulit,” kata jurnalis itu.

Kenneth Perez sependapat dengannya. “Ini benar-benar menyakitkan untuk ditonton. Saya juga menontonnya kemarin,” ujar analis tersebut.

“Masalahnya juga begini: jika Anda tidak menguasai bahasanya, Anda sebenarnya tidak bisa menjelaskan dengan baik kepada para jurnalis apa yang benar-benar Anda maksud. Jadi lakukan saja itu dalam bahasa ibu Anda, karena dengan begitu Anda benar-benar bisa sampai ke intinya. Ini benar-benar tidak enak untuk ditonton. Lebih baik konferensi pers seperti itu tidak usah diadakan,” tutup Perez.