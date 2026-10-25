Sempat terlihat bahwa justru Lutsharel Geertruida akan menjadi penentu kemenangan dalam laga PSV kontra Feyenoord (1-1), seandainya golnya tidak dianulir karena offside. Momen itu dibahas dalam ulasan seusai pertandingan di ESPN.

"Dia benar-benar menyelesaikan peluang itu dengan luar biasa," kata Karim El Ahmadi. "Pada babak kedua, dia semakin sering masuk ke lini tengah, dan itu benar-benar gol yang fantastis. Penyelesaian dengan kaki kirinya sungguh luar biasa."

Milan van Dongen kemudian mengatakan bahwa ia tidak merasa Geertruida berniat merayakan gol itu dengan terlalu kalem. "Memangnya kenapa harus begitu?" jawab Perez dengan tegas.

Analis itu juga tidak memahami kebencian suporter Feyenoord terhadap Geertruida. "Feyenoord tidak punya uang untuk mendatangkan Geertruida. Ya, kalau begitu Anda harus mencari pilihan lain."

"PSV punya uang itu dan juga bersedia mengeluarkannya. Ya, kalau Anda ingin bermain sepakbola, itulah pilihan Anda," katanya, memahami sepenuhnya keputusan Geertruida.

Geertruida sendiri sudah memainkan peran penting dalam laga besar di Eindhoven itu. Sang bek memberikan assist gemilang untuk gol pembuka Guus Til.

Seusai pertandingan, kamera juga kembali tertuju kepada Geertruida. Interaksi akrabnya dengan Jeremiah St. Juste tiba-tiba lepas kendali.