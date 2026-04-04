Kenneth Perez menyebut pertanyaan rekan kerjanya di ESPN tentang Jerdy Schouten sebagai 'menyakitkan'

Kenneth Perez merasa heran dengan pertanyaan yang diajukan oleh rekan sesama jurnalis ESPN, Milan van Dongen, kepada Peter Bosz. Pelatih PSV itu ditanya mengenai performa taktis para pemainnya, termasuk Jerdy Schouten, yang mengalami cedera lutut yang tampaknya serius pada babak kedua, setelah pertandingan melawan FC Utrecht (4-3). Perez menyebutnya sebagai hal yang 'menyakitkan'.

"Banyak hal yang salah dalam 20 menit pertama, terutama soal tidak mengikuti pergerakan lawan," kata Bosz dalam wawancara dengan ESPN. Pelatih tersebut melihat timnya kebobolan dua gol dalam rentang waktu tersebut. Ketinggalan 0-2 kemudian dibalikkan berkat gol penentu kemenangan Couhaib Driouech di menit-menit akhir.

"Kami bermain sepak bola yang sangat menyerang. Itu yang selalu kami lakukan. Maka Anda tahu bahwa lawan ingin melakukan serangan balik. Kami tahu itu. Maka Anda harus mengatur pertahanan belakang. Kami bermain satu lawan satu, jadi Anda harus mengikuti lawan Anda. Dan berdiri dengan baik."

"Dan jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mengalami masalah, karena kamu akan kekurangan pemain di lini belakang. Itu tentu saja tidak boleh terjadi. Kami sendiri tidak melakukannya dengan baik. Kami kehilangan bola, itu selalu terjadi dalam sepak bola. Jadi itu bukan intinya, tapi yang terpenting adalah: bagaimana kamu terorganisir?"

Van Dongen lalu mengajukan pertanyaan lanjutan. "Tapi apakah itu mungkin bagi Schouten dan Veerman, dan terutama Schouten, untuk berlari sejauh itu dengan kecepatan tinggi?" Bosz menanggapi: "Ya, kan kamu berada di depan lapangan? Tentu saja."

Dan jika lawan lebih cepat? "Maka kamu harus mengubah posisi. Saya juga pernah lambat dan harus menghadapi pemain yang lebih cepat, jadi kamu harus berada di posisi yang tepat. Kamu mundur sepuluh meter, atau mengantisipasi lebih awal."

"Tapi jangan salah sangka soal Jerdy, dia cepat. Jerdy benar-benar cepat. Namun, pemain yang lambat justru lebih baik dalam mengembangkan aspek itu. Jika kamu tidak secepat itu, kamu harus bisa mengantisipasi. Apa yang akan terjadi? Dan kemudian kamu harus menempatkan diri dengan baik," kata Bosz, yang kemudian mengaku paling khawatir akan nasib Schouten.

Setelah wawancara, Van Dongen bertanya kepada rekan kerjanya Perez bagaimana dia memandang reposisi di lini tengah PSV. "Hal paling bodoh yang bisa kamu lakukan adalah mundur sepuluh meter, karena itu akan membuat ruang-ruang menjadi sangat luas."

"Sekarang kamu menyebut Schouten. Menurutku itu sedikit... hmm. Menyakitkan." Van Dongen mengakui bahwa dia merasa 'tidak nyaman' karena mengajukan pertanyaan taktis tentang Schouten kepada Bosz. "Tapi ya, memang begitu adanya," kata Van Dongen.