AZ baru-baru ini memulai musim baru dengan luar biasa lewat kemenangan 0-4 atas juara bertahan PSV di Johan Cruijff Schaal. Pada pekan pertama Eredivisie, mereka kemudian menaklukkan ADO Den Haag (0-2), sebelum klub asal Alkmaar itu pada Sabtu membuat FC Utrecht kelabakan dalam beberapa fase di stadion mereka sendiri (1-4). Analis Kenneth Perez memuji AZ secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama juga sangat kritis terhadap Kees Smit.

AZ bersama FC Groningen menjadi satu-satunya tim yang meraih poin penuh dalam dua pertandingan pertama dan berdasarkan selisih gol (+5 berbanding +4) berada di puncak Eredivisie. "Di luar lima menit pertama, saya sangat, sangat terkesan dengan AZ. Cara mereka kembali mampu sepenuhnya mengendalikan pertandingan."

FC Utrecht bermain kuat pada fase pembuka, tetapi setelah itu dalam beberapa fase mereka dibuat pontang-panting oleh AZ yang bermain atraktif. "Belakangan Anda juga bisa melihat bahwa (pelatih Utrecht, red.) Correia sebenarnya tidak benar-benar memiliki pemain-pemain yang cocok untuk cara bermain yang dia inginkan. Tetapi bagaimana mereka (AZ, red.) tetap bisa keluar dari tekanan dengan bermain sepak bola...", puji Perez.

"Lalu Anda membutuhkan seorang striker yang bisa melakukan ini: menahan bola, memberikan umpan kepada pemain yang tepat," ujar Perez, yang juga sangat terkesan dengan penampilan Mexx Meerdink, yang mencetak satu gol. "Yang ini, bagaimana dia meletakkan bola di sini, dan yang ini juga seperti itu," kata Perez sambil menikmati tayangan sang striker.

Kees Smit memberi kesan yang jauh lebih buruk bagi analis asal Denmark itu. "Dia setiap kali mengambil keputusan yang salah, yang sangat menjengkelkan. Mainkan saja dia ke ruang di sana kepada Daal!" analisis Perez saat melihat cuplikan permainan Smit. "Maka semuanya sudah terlewati. Tidak, tarik lagi. Wah, betapa banyak keputusan salah yang dibuat Smit di posisi nomor 10!"

"Ini benar-benar menjadi jasa para pemain muda yang tetap berani dan juga Meerdink. Kwakman yang bermain bagus di lini tengah, dengan Koopmeiners sebagai penyeimbang. Kwakman bermain sangat baik. Saya menikmati permainan AZ, benar-benar menikmati mereka."

"Kalau dulu Anda bertandang ke Utrecht, Anda selalu cukup terkesan, karena mereka tentu selalu memulai dengan sangat agresif. Jadi Anda memang harus tetap fokus untuk bisa keluar dari situ dan tidak ikut terbawa dalam semua kekacauan itu. Mereka melakukannya dengan sempurna," tutup Perez.

Kees Kwakman kemudian menanggapi kritik terhadap Smit. "Smit punya kecenderungan untuk sebagai nomor 10 berdiri sangat dekat dengan lini tengah. Itu tidak aneh, dia sangat ingin mendapatkan bola dan memang dalam kondisi itu dia berada pada performa terbaiknya. Tetapi dia tetap harus menambahkan ke dalam permainannya bahwa sesekali dia menjauh dari sana, seperti yang sebenarnya dilakukan Valente dan Zechiël di posisi itu."

"Dengan begitu dia akan sedikit lebih lambat menerima bola, tetapi jika dia bermain di posisi nomor 10 itu, dia akan tetap bergerak ke arah bola, dan lihat betapa dekatnya jarak antarpemain saat itu," jelas Kwakman menggambarkan situasi corong di AZ.

"Tetapi jika Anda membiarkannya berlari dan membangun tempo... Di situlah dia tentu luar biasa. Hanya saja sebagai nomor 10 dia juga sesekali tidak boleh selalu ingin mendapatkan bola. Dan itu memang sulit bagi seseorang yang mungkin adalah pesepakbola terbaik," demikian Kwakman.