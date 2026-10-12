Kenneth Perez mengungkap kabar besar tentang Nigel de Jong saat siaran langsung di televisi: "Itu tidak boleh sampai tersebar!"

Nigel de Jong telah memperpanjang kontraknya dengan KNVB, seperti diungkapkan Kenneth Perez dalam Voetbalpraat, program bincang-bincang ESPN. Namun, kabar itu seharusnya belum boleh diumumkan.

Dalam program tersebut, mereka membahas apakah Clarence Seedorf dapat tetap menjabat sebagai komisaris di KNVB. Pasalnya, mantan gelandang itu menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Corinthians pada Minggu.

Menurut Perez, hal itu sama sekali bukan masalah. Analis asal Denmark tersebut menilai hanya ada sedikit persoalan yang memerlukan pengawasan aktif, sementara rapat juga bisa digelar melalui Zoom.

Martijn Krabbendam, pemantau Feyenoord dari VI, sama sekali tidak sependapat. Ia menyebut kontrak direktur teknik De Jong yang akan segera berakhir sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani.

"Menurut saya, Nigel de Jong baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan KNVB," sanggah Perez. "Menurut saya, kabar itu belum boleh diumumkan, tetapi memang itulah rencananya," kata Vincent Schildkamp, mencoba menyelamatkan situasi.

Kontrak De Jong di Zeist berlaku hingga 2027, tetapi kini tampaknya ia sudah memperpanjangnya. Perez tidak mengungkapkan berapa lama durasi kontrak barunya.