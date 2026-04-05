Bram van Polen dan Kenneth Perez sama sekali tidak menyukai Josip Sutalo, demikian mereka sampaikan dalam acara Dit Was Het Weekend di ESPN. Selain itu, mantan bek PEC Zwolle ini membandingkan pemain asal Kroasia tersebut dengan pemain pinjaman Ajax, Nick Verschuren, yang justru berhasil memikat hatinya.

"Dia sudah beberapa kali mendapat pujian," kata mantan kapten PEC itu tentang pemain pinjaman Ajax tersebut. "Dia sesekali melemparkan dirinya seperti orang gila untuk merebut bola. Banyak bek di Eredivisie bisa belajar dari hal itu."

"Dia tidak ragu-ragu dalam duel apa pun, meski terkadang agak nekat dan cepat terjatuh. Tapi dia benar-benar berjuang habis-habisan untuk segala hal dan juga sangat jeli membaca kapan tembakan akan dilepaskan. Dia tidak sekadar berbaring di lapangan," lanjutnya.

Namun, Van Polen juga melihat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penguasaan bola pada bek muda FC Volendam ini, yang pada Minggu lalu bermain bagus melawan Feyenoord (0-0). Namun, dari segi pertahanan, ia menganggapnya sangat tangguh dan bahkan menyebutnya lebih baik daripada pesaingnya di Ajax, Sutalo, dalam aspek tersebut.

"Dari segi pertahanan, saya rasa dia lebih baik, ya. Murni dalam hal bertahan," simpulkan Van Polen, setelah itu Perez mencoba memberikan sedikit nuansa dengan menyebutkan bahwa Sutalo tahun ini harus bertahan di ruang yang sangat luas, sesuatu yang di bawah asuhan Farioli jarang terjadi.

"Kamu mengatakan itu karena sekarang kamu melihat Sutalo bermain di area yang luas. Tapi Sutalo di bawah asuhan Farioli adalah bek yang sangat, sangat bagus," sela pemain asal Denmark itu, kemudian Van Polen menyebutkan bahwa Volendam juga kadang-kadang bertahan di area yang luas dan Verschuren mampu melakukannya dengan baik.

"Tapi cara Sutalo bergerak saat gol Van Rooij itu, hal seperti itu hampir tidak pernah terlihat pada Verschuren," lanjut Van Polen, sebelum Perez menyela. "Ya, tapi Sutalo sangat menonjol dalam gaya bermain ini. Sutalo tidak cocok bermain di Ajax dengan gaya permainan ini. Tapi di bawah asuhan Farioli, dia adalah bek yang sangat baik. Hal itu memudahkan semua orang saat bertahan di ruang sempit. Masuk akal," tutup mantan pemain Ajax tersebut.