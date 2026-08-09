Kenneth Perez memuji setinggi langit Marc ter Stegen setelah debutnya untuk Ajax: "Kiper dengan kemampuan bermain bola terbaik kedua di Belanda"

Marc ter Stegen menjalani debut yang sukses untuk Ajax saat menghadapi PEC Zwolle pada Minggu. Sang penjaga gawang mencatatkan clean sheet dan juga punya andil penting dalam kemenangan 0-2 lewat penyelamatan krusial sebelum jeda. Analis Kenneth Perez memuji veteran 34 tahun itu dalam Dit was het Weekend di ESPN.

Pada menit ke-34, saat skor masih 0-0, Ajax sempat tampak akan tertinggal ketika Tobias Sommer siap menanduk umpan terukur dari Dylan Mbayo. Namun, Ter Stegen menyelamatkan Ajax dengan refleks bak kucing.

Pemain pinjaman dari FC Barcelona itu juga tampil solid setelah penyelamatan tersebut. Setelah kartu merah untuk Sherel Floranus, tim Amsterdam memastikan kemenangan pada fase akhir laga lewat Jorthy Mokio dan Julian Brandt.

Perez memilih Ter Stegen sebagai 'pria akhir pekan' versinya. "Pertama karena saya benar-benar menganggap luar biasa ada seseorang dari FC Barcelona datang ke Belanda untuk menjadi penjaga gawang. Ini sempat jadi saga panjang, tetapi pada akhirnya dia datang."

"Saya juga mendengar (kapten PEC, red.) Ryan Thomas mengatakan bahwa dia 'jenis penjaga gawang yang berbeda'. Saya pikir dia akan menjadi sosok yang sangat penting untuk Ajax. Terutama juga dengan kakinya." Meski begitu, Perez melihat ada satu penjaga gawang di Eredivisie yang dinilainya lebih baik dalam permainan kaki.

"Koeman masih tetap penjaga gawang dengan kemampuan bermain bola terbaik di Belanda, tetapi saya pikir dia ada di posisi kedua", puji pria Denmark itu kepada kiper Telstar tersebut. Koeman pada Sabtu juga tampil luar biasa saat bertandang ke markas NEC (1-2).

"Anda akan sangat diuntungkan dengan kehadirannya", lanjut Perez tentang Ten Stegen. "Terutama dari penyelamatan-penyelamatan bagusnya. Anda benar-benar harus menembak sangat akurat ke sudut untuk bisa mencetak gol ke gawangnya. Saya sungguh berpikir begitu. Dia terbiasa dengan itu di Barcelona, itu benar-benar perbedaannya."

"Seperti Unnerstall yang beberapa musim lalu sangat penting bagi FC Twente, dia akan menjadi seperti itu untuk Ajax", kata Perez yakin. Ter Stegen kini mengalihkan fokus bersama Ajax ke babak kualifikasi ketiga Conference League melawan Shelbourne FC. Leg kedua akan digelar di Irlandia pada Kamis.