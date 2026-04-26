Kenneth Perez memiliki pendapat yang jelas mengenai penyerang Ajax, Mika Godts

Kenneth Perez sangat terkesan dengan permainan Mika Godts, demikian dijelaskan sang analis dalam acara Dit was het Weekend di ESPN. Penyerang Ajax itu menampilkan performa luar biasa saat melawan NAC Breda dan mencatatkan 16 gol serta 11 assist, sebuah catatan yang mengesankan di Eredivisie musim ini.

“Dia memang pemain yang istimewa,” kata Perez membuka pembicaraan. “Saya menonton Ajax dan ketika dia mendapat bola, Anda tahu: sekarang sesuatu akan terjadi.”

“Berghuis memang menyenangkan untuk ditonton dalam hal umpan, tapi tentu saja dia tidak bisa melewati lawan. Tapi Godts bisa. Dia punya bakat itu.”

“Saat dia mendapat bola, saya yakin bek kanan lawan berpikir: astaga, sekarang saya harus melakukan sesuatu yang gila lagi. Godts memang benar-benar alasan mengapa Anda menonton Ajax dan alasan mengapa Ajax masih punya peluang.”

“Mereka melakukannya dengan cerdas. Para bek selalu dijaga, sehingga Godts bisa berdiri bebas. Bek lawan pun jadi ragu. Kamu tahu seberapa berbahayanya dia, jadi sebagai bek kanan, kamu tidak tahu apakah harus maju.”

“Ketika Go Ahead Eagles bermain melawan Ajax yang sangat buruk, Mats Deijl terus saja maju ke depan. Dari serangan balik, Ajax mencetak gol. Setelah itu aku juga bertanya padanya: ‘Kenapa kamu tidak tinggal di dekat Godts saja? Dia satu-satunya yang bisa berbuat sesuatu di Ajax!’

“Dia pemain yang istimewa, tapi tidak ada jaminan sama sekali bahwa dia bisa memainkan peran yang berarti di Premier League,” kata Perez dengan hati-hati.