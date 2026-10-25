Meski Feyenoord mampu bangkit dan memberikan perlawanan sengit kepada PSV pada babak kedua, Kenneth Perez menilai kualitas permainan mereka masih belum bagus. Hal itu ia sampaikan seusai laga kepada ESPN.

"Permainan terus berlangsung bolak-balik, seperti sepakbola yang isinya hanya berlari ke sana kemari," kata Perez. "Memang menyenangkan untuk ditonton, tetapi kualitasnya tidak bagus. Ferri, misalnya... Saya benar-benar tidak merasa dia mengolah satu bola pun dengan baik hari ini."

Perez memahami bahwa laga itu sangat sulit bagi penyerang Feyenoord tersebut untuk tampil menonjol, tetapi ia tetap berharap lebih. "Tentu saja situasinya sulit. Dia sering sendirian dan terus ditekan lawan."

"Namun, justru dengan cara itulah permainan Zechiël bisa maksimal. Jika Ferri menyodorkan bola kepadanya, Zechiël bisa lepas dari penjaganya. Dan itu hampir tidak terjadi," simpul Perez.

"Dari segi serangan, tentu Anda akan senang jika ada pemain yang bisa melakukan hal seperti itu. Anda mungkin kesal kepadanya selama 89 menit dan berkata, 'Ayo, ikut bermain.' Tapi sekarang..."

Di kubu Feyenoord, kualitas permainan pada Minggu terutama datang dari Anis Hadj Moussa, yang mencetak gol penyeimbang 1-1. Pada fase akhir pertandingan, pemain Aljazair itu beberapa kali mengancam di kotak penalti, tetapi gol kemenangan tak kunjung tercipta di Eindhoven.

Dengan demikian, Feyenoord tetap memimpin klasemen Eredivisie. Mereka unggul empat poin atas AZ dan PSV. Tim asal Alkmaar itu masih akan menghadapi FC Twente pada Minggu malam.