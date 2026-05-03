Kenneth Perez kesal dengan perilaku suporter Ajax: 'Mungkin sebaiknya tetap seperti itu'

Ajax memberi penghormatan kepada juara nasional PSV pada Sabtu sebelum kick-off di Johan Cruijff ArenA dengan barisan kehormatan. Namun, menurut Kenneth Perez, penghormatan semacam itu tidak perlu lagi diselenggarakan, yang sepenuhnya berkaitan dengan perilaku para pendukung Ajax pada saat itu.

Para pemain Ajax bertepuk tangan saat para pemain PSV memasuki lapangan, sementara di latar belakang terdengar banyak siulan dari para pendukung Ajax di tribun.

"Barisan kehormatan adalah fenomena yang jarang kita lihat di Belanda," kata presenter Milan van Dongen dalam acara Dit was het Weekend. "Mungkin sebaiknya tetap seperti itu," sambung Perez.

"Tentu saja tidak menyenangkan ketika penonton bersiul. Menurut saya, para pemain Ajax bertindak sangat sopan. Mereka semua bertepuk tangan dan tidak terlihat bosan."

"Tapi ya, kalau seluruh stadion bersiul, bagi saya pesonanya jadi sedikit hilang," kata Perez. Rekan analis Bram van Polen: "Ini sesuatu yang berbeda. Orang-orang seringkali tidak bisa menerima perubahan."

"Mungkin kita harus melakukannya beberapa kali. Saya pikir itu sangat indah, hanya saja, penonton Ajax tidak benar-benar ikut serta," kata Van Polen.

Ajax tampaknya belum sepenuhnya bangun segera setelah upacara penghormatan. Hanya 33 detik kemudian, Ricardo Pepi mencetak gol pembuka. Ajax akhirnya menyelamatkan satu poin di masa injury time melalui pemain bintang Mika Godts (2-2).