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Míchel Sánchez telah mengumumkan susunan pemain Ajax untuk De Klassieker melawan Feyenoord, tetapi Daley Blind kembali tak mendapat tempat. Kenneth Perez sudah berani menarik kesimpulan tentang bek berusia 36 tahun itu.

"Daley Blind tidak akan mendapat tempat lagi," kata Perez dengan penuh keyakinan di ESPN. "Tidak, sungguh. Sama sekali tidak. Saya pikir itu akan sangat sulit."

"Saya sangat mengagumi Daley Blind, tetapi ini sudah berlangsung terlalu lama. Dia sudah cukup lama bugar. Bissouma juga belum memiliki ritme pertandingan, tetapi sekarang dia bermain."

Karim El Ahmadi tidak sependapat dengan rekannya itu. Ia menduga Blind masih memiliki peluang, terutama jika pelatih Míchel Sánchez sesekali berani bermain dengan tiga bek.

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"Namun, itu bukan ciri khas permainan Ajax," sanggah Perez. "Secara umum, Ajax tidak memulai pertandingan dengan tiga bek tengah. Dan Baas sudah pasti mendapat tempat. Perkembangannya sangat pesat!"

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"Blind jelas berada di bawah Baas dalam urutan pilihan karena Baas bermain di hampir semua pertandingan. Dia juga bermain sangat bagus. Kalau bukan Baas, Janse yang bermain. Jadi, di mana Daley Blind bisa mendapatkan kebugaran untuk bertanding? Tidak ada. Saya rasa dia tidak diizinkan bermain di tim muda," tutup Perez sambil bercanda.

Blind sendiri menjadi starter Ajax saat menang 4-0 atas FC Thun di Liga Konferensi pada Kamis. Pemain berkaki dominan kiri itu bermain selama 90 menit penuh.

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"Bagi saya, Leonardo dan Blind sangat penting," kata Míchel kepada Ziggo Sport pada Kamis. "Kami memiliki skuad yang besar dan saya ingin semua pemain siap bermain karena sekarang ada delapan pertandingan dalam waktu kurang dari 25 hari. Masalah pasti akan muncul, baik secara fisik maupun dalam permainan, dan kami akan membutuhkan seluruh anggota skuad."

"Saya sudah ingin memberi Blind menit bermain pada pertandingan sebelumnya, tetapi kembalinya Berghuis dan Brandt juga penting agar mereka bisa mendapatkan menit bermain," jelasnya. "Namun, saya rasa Blind harus bermain untuk mendapatkan kembali perasaan terbaiknya. Dia adalah pemain yang harus memberi kami kontribusi besar."