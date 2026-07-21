Julian Quinones, penyerang Al-Qadsiah Arab Saudi, mengomentari keputusan penggantian dirinya dalam pertandingan Meksiko melawan Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sebuah keputusan yang memicu kontroversi luas di kalangan suporter setelah timnas Meksiko tersingkir dari turnamen menyusul kekalahan (3-2), dalam laga yang menyaksikan dirinya mencetak gol pertama untuk timnas negaranya.

Dalam sebuah cuplikan video yang diunggah melalui akunnya di platform "Instagram", Quinones mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan pelatih timnas Javier Aguirre. Saat berbincang dengan seniman tatonya mengenai pertandingan tersebut, Quinones melontarkan pernyataan yang dengan cepat menarik perhatian, di mana penyerang Meksiko itu berkata sambil mengenang momen keluarnya dari lapangan menurut situs ESPN: "Oh ya.. si tua itu salah dalam pergantian pemain."

Pergantian tersebut terjadi pada menit ke-81 ketika Aguirre memutuskan menurunkan pemain Guillermo Martinez menggantikan Quinones, sebuah keputusan yang menghadapi kritik tajam, mengingat penyerang itu adalah salah satu pemain Meksiko paling berbahaya sepanjang laga, dan yang paling menonjol penampilannya di sepanjang turnamen secara keseluruhan.

Quinones mengakhiri Piala Dunia sebagai salah satu bintang paling menonjol timnas Meksiko; di mana dengan torehan empat gol ia berhasil menyamai rekor yang tercatat atas nama Javier Hernandez dan Luis Hernandez sebagai pencetak gol terbaik Meksiko sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia juga menciptakan satu gol lainnya, sehingga ia telah berkontribusi langsung dalam lima gol selama turnamen.

Meski tersingkir menghadapi Inggris, Quinones menegaskan bahwa ia meninggalkan turnamen dengan perasaan bangga atas keikutsertaannya dalam Piala Dunia pertamanya bersama Meksiko, serta antusiasme besar suporter yang diterima tim, seraya berkata: "Saya sangat bersemangat bermain untuk timnas; suasananya begitu gila sampai-sampai kami tidak bisa berjalan di bandara."