Kengerian bagi Spanyol... Argentina adalah pembunuh berantai paling berbahaya dalam sejarah Piala Dunia

Tim nasional Argentina akan menghadapi Spanyol pada Minggu malam ini di final Piala Dunia 2026, dengan membawa salah satu senjata andalan yang menjadi ciri khas perjalanan mereka di turnamen ini, yaitu kemampuan mencetak gol di menit-menit akhir.

Menurut jaringan statistik “Opta”, timnas Argentina telah mencetak 8 gol antara menit ke-76 dan ke-90 selama turnamen kali ini, sehingga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jerman pada Piala Dunia 1954, sebagai tim yang paling banyak mencetak gol dalam rentang waktu tersebut selama satu edisi turnamen.

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Timnas Argentina lolos ke final setelah memuncaki grupnya, lalu mengalahkan Cape Verde (3-2) di babak 32 besar, menyingkirkan Mesir dengan skor yang sama di babak 16 besar, sebelum mengalahkan Swiss (3-1) di perempat final, dan Inggris (2-1) di semifinal.

Spanyol juga memuncaki grupnya, lalu menyingkirkan Austria (3-0) di babak 32 besar, mengalahkan Portugal (1-0) di babak 16 besar, sebelum mengungguli Belgia (2-1) di perempat final, dan Prancis (2-0) di semifinal.

Tim asuhan Lionel Scaloni ini mengincar gelar Piala Dunia keempat dalam sejarahnya, setelah menjuarainya pada tahun 1978, 1986, dan 2022, sementara Spanyol berupaya meraih gelar dunia keduanya, setelah mengangkat trofi untuk pertama dan terakhir kalinya pada edisi 2010.



