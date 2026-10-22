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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Kenapa saya?” Bintang PSG Khvicha Kvaratskhelia sampaikan pesan emosional setelah cedera ACL mengakhiri musimnya, sementara Ousmane Dembele dan Marquinhos juga menepi

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Khvicha Kvaratskhelia mengungkapkan betapa terpukul dirinya setelah mengalami cedera lutut parah dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Barcelona di Liga Champions. Winger asal Georgia itu harus menjalani proses pemulihan yang berat, sementara raksasa Prancis tersebut juga harus menghadapi beberapa pekan mendatang tanpa dua pemain kunci yang cedera, Ousmane Dembele dan Marquinhos.

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Pukulan telak di Eropa

Pemain berusia 25 tahun itu mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) di lutut kanannya saat menghadapi Barcelona pada Selasa. Setelah bertabrakan dengan pemain muda Barcelona, Xavi Espart, pada menit ke-59, Kvaratskhelia harus dibantu meninggalkan lapangan.

PSG kemudian mengumumkan bahwa pemain timnas Georgia itu akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Pemulihan setelah rekonstruksi ACL biasanya memakan waktu setidaknya sembilan bulan, sehingga sang winger praktis dipastikan absen hingga akhir musim 2026-27.

‘Mengapa saya?’

Melalui Instagram, Kvaratskhelia mengungkapkan rasa frustrasinya kepada para pendukung saat berusaha menerima kemunduran besar dalam kariernya itu. Sang penyerang mempertanyakan mengapa cedera tersebut menimpanya setelah merasa berada dalam kondisi fisik prima untuk laga penting di Eropa itu.

“Sebelum setiap pertandingan, saya meminta kepada Tuhan agar bisa meninggalkan lapangan dalam keadaan sehat, tetapi sia-sia,” tulis Kvaratskhelia. “Belum lama berlalu, tetapi satu pikiran terus berputar di kepala saya: mengapa saya? Saya selalu mengerahkan segalanya.

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“Saya mungkin mempersiapkan diri untuk pertandingan ini lebih baik daripada pertandingan mana pun sebelumnya. Saya pikir saya siap menghadapi apa pun, tetapi tidak untuk ini.”

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Berjanji kembali lebih kuat

Meski harus menghadapi masa pemulihan yang panjang, Kvaratskhelia langsung mengalihkan fokusnya ke proses rehabilitasi yang berat. Sang winger bertekad membalas dukungan tanpa henti dari para penggemar klub Paris itu.

“Saya menyadari bahwa Tuhan memilih saya, dan jika dengan ini saya melindungi pemain lain di lapangan, saya siap menjalani bulan-bulan mendatang dengan kerja keras, rasa sakit, dan air mata,” lanjutnya dalam unggahan di media sosial itu. “Saya tahu saya harus kembali lebih kuat demi orang-orang yang selalu mendukung saya. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun. Terima kasih atas semua dukungannya, sampai jumpa lagi.”

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Absennya mantan andalan Napoli itu untuk waktu lama menambah deretan cedera yang membayangi kemenangan atas Barcelona. Peraih Ballon d’Or terbaru, Dembele, hanya bertahan 19 menit sebelum mengalami masalah pada paha kirinya, sementara kapten klub Marquinhos mengalami masalah pada paha kanannya. Keduanya harus menjalani perawatan selama beberapa pekan.

Dominasi di kompetisi domestik dipertaruhkan

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

PSG berhasil mengukuhkan posisi pertama di fase liga Liga Champions dengan mengalahkan Barcelona 4-2, tetapi kedalaman skuadnya kini akan mendapat ujian berat di kompetisi domestik. Sang juara bertahan Eropa akan bertandang ke markas pemuncak klasemen Ligue 1 saat ini, Lyon, pada Minggu untuk menjalani duel penting di papan atas.

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Menjalani laga penting ini tanpa tiga pemain inti menjadi tantangan besar. PSG harus segera menata ulang pola serangannya untuk menutupi absennya Kvaratskhelia dan Dembele, sekaligus merombak lini belakangnya karena kapten asal Brasil itu juga absen.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.