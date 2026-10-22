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Khvicha Kvaratskhelia mengungkapkan betapa terpukul dirinya setelah mengalami cedera lutut parah dalam kemenangan Paris Saint-Germain atas Barcelona di Liga Champions. Winger asal Georgia itu harus menjalani proses pemulihan yang berat, sementara raksasa Prancis tersebut juga harus menghadapi beberapa pekan mendatang tanpa dua pemain kunci yang cedera, Ousmane Dembele dan Marquinhos.

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Pukulan telak di Eropa

Pemain berusia 25 tahun itu mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) di lutut kanannya saat menghadapi Barcelona pada Selasa. Setelah bertabrakan dengan pemain muda Barcelona, Xavi Espart, pada menit ke-59, Kvaratskhelia harus dibantu meninggalkan lapangan.

PSG kemudian mengumumkan bahwa pemain timnas Georgia itu akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang. Pemulihan setelah rekonstruksi ACL biasanya memakan waktu setidaknya sembilan bulan, sehingga sang winger praktis dipastikan absen hingga akhir musim 2026-27.

‘Mengapa saya?’

Melalui Instagram, Kvaratskhelia mengungkapkan rasa frustrasinya kepada para pendukung saat berusaha menerima kemunduran besar dalam kariernya itu. Sang penyerang mempertanyakan mengapa cedera tersebut menimpanya setelah merasa berada dalam kondisi fisik prima untuk laga penting di Eropa itu.

“Sebelum setiap pertandingan, saya meminta kepada Tuhan agar bisa meninggalkan lapangan dalam keadaan sehat, tetapi sia-sia,” tulis Kvaratskhelia. “Belum lama berlalu, tetapi satu pikiran terus berputar di kepala saya: mengapa saya? Saya selalu mengerahkan segalanya.

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“Saya mungkin mempersiapkan diri untuk pertandingan ini lebih baik daripada pertandingan mana pun sebelumnya. Saya pikir saya siap menghadapi apa pun, tetapi tidak untuk ini.”

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Berjanji kembali lebih kuat

Meski harus menghadapi masa pemulihan yang panjang, Kvaratskhelia langsung mengalihkan fokusnya ke proses rehabilitasi yang berat. Sang winger bertekad membalas dukungan tanpa henti dari para penggemar klub Paris itu.

“Saya menyadari bahwa Tuhan memilih saya, dan jika dengan ini saya melindungi pemain lain di lapangan, saya siap menjalani bulan-bulan mendatang dengan kerja keras, rasa sakit, dan air mata,” lanjutnya dalam unggahan di media sosial itu. “Saya tahu saya harus kembali lebih kuat demi orang-orang yang selalu mendukung saya. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun. Terima kasih atas semua dukungannya, sampai jumpa lagi.”

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Absennya mantan andalan Napoli itu untuk waktu lama menambah deretan cedera yang membayangi kemenangan atas Barcelona. Peraih Ballon d’Or terbaru, Dembele, hanya bertahan 19 menit sebelum mengalami masalah pada paha kirinya, sementara kapten klub Marquinhos mengalami masalah pada paha kanannya. Keduanya harus menjalani perawatan selama beberapa pekan.

Dominasi di kompetisi domestik dipertaruhkan

Getty Images

PSG berhasil mengukuhkan posisi pertama di fase liga Liga Champions dengan mengalahkan Barcelona 4-2, tetapi kedalaman skuadnya kini akan mendapat ujian berat di kompetisi domestik. Sang juara bertahan Eropa akan bertandang ke markas pemuncak klasemen Ligue 1 saat ini, Lyon, pada Minggu untuk menjalani duel penting di papan atas.

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Menjalani laga penting ini tanpa tiga pemain inti menjadi tantangan besar. PSG harus segera menata ulang pola serangannya untuk menutupi absennya Kvaratskhelia dan Dembele, sekaligus merombak lini belakangnya karena kapten asal Brasil itu juga absen.