Media Spanyol merasa kesal dengan diabaikannya kemungkinan seorang pemain timnas "La Roja" memenangi penghargaan Ballon d'Or, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia untuk tahun 2026, meskipun mereka menjuarai Piala Dunia terakhir.

Seiring mendekatnya jadwal gala Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang, pembicaraan seputar identitas kandidat terkuat peraih penghargaan itu pun kian menguat, di tengah nama-nama seperti pemain Prancis Kylian Mbappe, pemain Inggris Harry Kane, pemain Argentina Lionel Messi, dan pemain Spanyol Lamine Yamal.

Dalam partisipasinya di program "El Larguero" melalui radio "SER", jurnalis Spanyol Manu Carreño berkata: "Tahukah kalian apa yang membuatku marah? Kita nyaris menganggap bahwa seorang pemain Spanyol tidak akan memenanginya, dan kita tidak memberontak terhadap hal itu."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Kita berkata: baiklah, mungkin mereka akan memberikannya kepada Mbappe atau mungkin kepada Kane, karena keduanya tampil bagus dan sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada seorang pun yang menampilkan musim yang begitu luar biasa hingga menghancurkan segalanya dan memenangi Ballon d'Or."

Kritik atas paradoks Piala Dunia

Carreño melangkah lebih jauh, dengan mengutip sejarah timnas Spanyol di Piala Dunia, dan menganggap bahwa keberhasilan Spanyol menjuarai turnamen tersebut tidak tercermin dalam perlombaan Ballon d'Or pada dua kesempatan ketika "La Roja" meraih gelar itu.

Ia berkata: "Pada akhirnya, di tahun ketika Spanyol memenangi Piala Dunia pertamanya pada 2010, mereka tidak memberikannya kepada kita, dan sekarang kita memenangi Piala Dunia kedua dan mereka juga tidak memberikannya kepada kita."

Ia melanjutkan: "Dan setelah itu, semua orang mengatakan bahwa Piala Dunia adalah sesuatu yang hebat."

Daftar kandidat Ballon d'Or tahun 2026 menampilkan kehadiran Spanyol yang mencolok, dipimpin oleh Lamine Yamal, yang memasuki perlombaan setelah musim yang kuat bersama Barcelona dan timnas Spanyol, di saat persaingan itu juga menyertakan sejumlah bintang sepak bola dunia paling terkemuka.

Pemenang penghargaan itu dijadwalkan diumumkan pada gala yang akan berlangsung di London pada 26 Oktober mendatang.

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