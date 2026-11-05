Kevin De Bruyne dan Lorenzo Lucca, duo Napoli, saling melontarkan kata-kata tajam selama kekalahan telak tim Italia itu dari Porto (4-1) pada Rabu malam kemarin di Liga Champions Eropa, di mana sang penyerang Italia melontarkan hinaan kepada veteran Belgia tersebut.

Kevin De Bruyne dianggap sebagai salah satu legenda Manchester City selama satu dekade, tetapi ia melewati periode naik-turun bersama Napoli sejak bergabung pada tahun 2025. Ia kembali tampil sebagai starter pada hari Rabu di pekan keempat Liga Champions Eropa melawan Porto, namun gelandang serang Belgia itu benar-benar tak terlihat perannya, bahkan hingga terlibat dalam adu mulut dengan salah satu rekan setimnya di akhir pertandingan.

Setelah menyia-nyiakan sebuah peluang, pemain lini tengah serang berusia 35 tahun itu meluapkan rasa frustrasi dan kekesalannya dengan melontarkan kata-kata menyakitkan kepada Lorenzo Lucca.

Namun, penyerang Italia itu tampak tak mau mengalah, dan membalas dengan berkata: "Kenapa kamu bicara?" sebelum berteriak berulang kali: "Enyah dari hadapanku", menurut laporan di sejumlah media Italia, termasuk surat kabar "La Gazzetta dello Sport".

Setelah masuk sebagai pemain pengganti beberapa menit sebelumnya, usai gol kedua Porto yang dicetak Francesco Farioli, Lorenzo Lucca tidak suka dengan ucapan rekan asal Belgianya. Meski tampaknya masalah berhenti sampai di situ, menurut video yang beredar di media sosial, surat kabar Italia itu melaporkan bahwa pemain-pemain Napoli lainnya turun tangan untuk melerai perselisihan dan menenangkan situasi.

Napoli mengalami kesulitan di awal perjalanan Eropanya. Jika kemenangan atas Bodø/Glimt (4-3) tampak seperti awal yang kuat bagi perjalanannya di Liga Champions Eropa, kekalahan terakhir di Porto ini merupakan kemunduran besar. Setelah empat pekan, tim asuhan Massimiliano Allegri menempati peringkat ke-27 yang mengecewakan di klasemen, dengan koleksi 3 poin dari satu kemenangan dan tiga kekalahan.