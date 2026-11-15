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Michele De Bruyne, istri bintang Belgia Kevin De Bruyne, mengungkapkan keinginan keluarga mereka untuk kembali ke Belgia, dalam pernyataan yang menebarkan keraguan atas masa depan mantan pemain Manchester City itu bersama Napoli, setelah ia mengakui bahwa kehidupan di kota Italia tersebut menjadi begitu berat bagi keluarganya, hingga ke titik yang mendorongnya untuk serius memikirkan mengakhiri petualangan mereka dan kembali ke tanah air.

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Kesulitan yang dihadapi keluarga De Bruyne kini tidak lagi sebatas beradaptasi dengan negara baru, melainkan meluas hingga ke detail-detail kehidupan sehari-hari, di tengah popularitas besar yang diraih sang pemain di Napoli, serta batasan yang ditimbulkannya terhadap pergerakannya dan anggota keluarganya. Dan meskipun kontraknya dengan klub Italia itu masih berjalan, kepulangan ke Belgia tampaknya menjadi pilihan yang semakin diprioritaskan dalam keluarga.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Belgia "Nina", yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", Michèle berbicara terus terang tentang rencana masa depan keluarga, menegaskan bahwa kepulangan ke tanah air kini begitu kuat hadir dalam pembicaraan mereka.

Ia berkata: "Tentu saja, kami memikirkan masa depan bersama," seraya menambahkan: "Kami semakin sering saling berkata: kami akan tinggal di sini, di Limburg."

Istri bintang Belgia itu tidak menyisakan banyak ruang untuk penafsiran mengenai keinginannya mengakhiri kehidupan di luar negaranya, setelah ia menegaskan: "Semakin cepat kami bisa kembali ke sini, semakin baik."

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Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan besarnya kerinduan yang dirasakan keluarga itu terhadap Belgia, serta keinginan mereka untuk kembali ke gaya hidup yang dulu biasa mereka jalani sebelum pindah ke Italia, terutama karena pengalaman di Napoli tidak semudah yang mereka bayangkan ketika mengambil keputusan untuk hengkang dari Inggris.

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Popularitas Mengepung De Bruyne di Napoli

Michèle tidak berhenti pada pembicaraan soal rencana kepulangan, melainkan mengungkap salah satu penyebab paling menonjol yang membuat kehidupan di Napoli terasa melelahkan bagi keluarga, yaitu hilangnya privasi akibat popularitas besar yang dimiliki suaminya.

Ia berkata: "Kevin menjalani kehidupan yang sangat terbatas di Napoli, dan itu tidak menyenangkan baginya," seraya menjelaskan bahwa keluarga tidak lagi mampu menjalani aktivitas sehari-hari mereka secara normal di dalam kota.

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Ia menambahkan: "Selain itu, kami tidak bisa melakukan apa pun bersama sebagai keluarga di dalam kota. Inilah sisi lain dari koin itu, bukan begitu?"

Istri sang pemain itu mengenang pengalamannya sebelumnya di Manchester, menuturkan bahwa situasinya sama sekali berbeda, meski De Bruyne memiliki kedudukan yang sangat besar selama tahun-tahunnya bersama Manchester City.

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Ia menjelaskan: "Di kawasan tempat kami tinggal, orang-orang sudah terbiasa sering melihat kami, sampai-sampai keberadaan kami bukan lagi sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Kami bisa keluar rumah tanpa ada seorang pun yang mengambil satu foto pun dari kami."

Namun ia menekankan bahwa hal itu benar-benar berbeda di Italia, dengan mengatakan: "Adapun di Napoli, itu mustahil."

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"Sepak Bola Tidak Lagi Jadi Prioritas": Anak-Anak yang Menentukan Persamaan

Pernyataan Michèle mengandung sisi yang lebih mendalam, setelah ia mengaitkan masa depan keluarga dengan berubahnya prioritas seiring kemajuan De Bruyne dalam perjalanan profesionalnya, menegaskan bahwa mewujudkan ambisi olahraga tidak selalu berarti terus mengorbankan kestabilan keluarga.

Ia berkata: "Datang satu fase ketika sepak bola tidak lagi menjadi prioritas. Aku telah meraih segalanya, dan telah melakukan segalanya."

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Kemudian ia melontarkan sebuah pertanyaan yang mencerminkan cara berpikir dalam keluarga, di tengah keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih stabil bagi anak-anaknya, dengan berkata: "Mengapa harus menjungkirbalikkan kehidupan anak-anakmu setelah semua itu?"

Kata-kata ini mengungkap bahwa persoalan bagi keluarga De Bruyne telah melampaui batas adaptasi dengan kota baru, menjadi terkait dengan apa yang ingin mereka capai pada fase berikutnya dalam kehidupan mereka, terutama karena bintang Belgia itu sebelumnya telah mencapai puncak kejayaan sepak bola bersama Manchester City, dan meraih sebagian besar gelar besar yang diimpikan setiap pemain.

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Dari Kejayaan Manchester City ke Kesulitan Napoli

De Bruyne telah mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Manchester City pada 2025, setelah kontraknya dengan klub Inggris itu berakhir, untuk memulai babak baru dalam kariernya dengan hijrah ke Napoli, yang mengontraknya selama dua tahun setelah klub itu menjuarai Liga Italia.

Playmaker Belgia itu tiba di Italia sebagai salah satu transfer paling menonjol di kompetisi, setelah menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di liga, di tengah harapan besar bahwa pengalaman dan kemampuannya akan turut memperkuat daya serang tim.

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Langkah ini datang setelah tahun-tahun istimewa di Stadion Etihad, yang selama itu De Bruyne mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain lini tengah terbaik di dunia, dan menjadi elemen sentral dalam dominasi domestik dan Eropa Manchester City.

Ia juga dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini versi Asosiasi Pemain Profesional Inggris, meninggalkan jejak yang sulit diulang dalam sejarah klub dan Liga Primer Inggris.

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Namun petualangan di Italia tidak berjalan sesuai ekspektasi, karena sang pemain menghadapi berbagai tantangan, di tengah laporan yang menyebut adanya ketegangan di ruang ganti Napoli, di samping kondisi ketidakstabilan teknis, setelah ia harus bekerja di bawah arahan pelatih keduanya hanya dalam waktu dua tahun.

Dan dengan masuknya pembicaraan tentang masa depannya ke fase baru, pernyataan sang istri membuka pintu bagi kemungkinan kepergiannya dari Napoli sebelum kontraknya berakhir, meski belum ada pengumuman resmi mengenai keinginan pribadinya untuk meninggalkan klub.

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Di antara ambisi untuk melanjutkan persaingan di lapangan-lapangan Eropa dan keinginan keluarga untuk kembali ke kehidupan normal mereka di Belgia, De Bruyne mendapati dirinya berhadapan dengan persamaan yang berbeda kali ini; mungkin masa depannya tidak akan ditentukan hanya oleh apa yang ia tampilkan di dalam lapangan, melainkan juga oleh apa yang dituntut oleh kehidupan di luar lapangan hijau.