Kenangan yang tak terlupakan... Wasit yang memimpin pertandingan saat Maroko lolos ke babak berikutnya akan memimpin laga melawan Prancis

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) secara resmi mengumumkan penunjukan wasit asal Argentina, Facundo Tello, untuk memimpin pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Prancis dan Maroko, yang dijadwalkan pada Kamis malam mendatang, dalam rangka babak perempat final Piala Dunia 2026.

Tello akan memimpin tim wasit yang seluruh anggotanya berasal dari Argentina, yang terdiri dari asisten wasit Juan Pablo Bellati dan Gabriel Shadi, serta Dario Herrera sebagai wasit keempat, dan Cristian Navarro sebagai wasit VAR.

Wasit asal Argentina berusia 44 tahun ini memiliki pengalaman yang baik di ajang Piala Dunia; ini merupakan kali kedua dalam kariernya ia berpartisipasi di putaran final Piala Dunia, dan sebelumnya ia pernah memimpin pertandingan bersejarah antara Maroko dan Portugal di perempat final Piala Dunia Qatar 2022 yang berakhir dengan kemenangan “Singa Atlas” dengan skor 1-0.

Pertandingan antara Prancis dan Maroko merupakan pertandingan ketiga yang dipercayakan FIFA kepada Tello dalam edisi ke-23 Piala Dunia saat ini, setelah ia memimpin pertandingan Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina (1-1) di babak penyisihan grup, kemudian pertandingan Korea Selatan melawan Afrika Selatan (0-1), sehingga pertandingan pada hari Kamis ini menjadi pertandingan pertamanya di babak gugur sebagai wasit lapangan dalam edisi ini.