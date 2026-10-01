"Wow, kiper seperti ini," puji Klopp sebelum pertandingan di Allianz Arena, Munich kepada ZDF soal kualitas Urbig - lalu menceritakan bahwa ia sudah memperhatikannya beberapa tahun lalu saat masih menjadi kiper divisi dua.

"Saya tahu dia berada di Fürth - tapi tidak benar-benar tahu alasannya. Kami pernah menjalani laga persiapan bersama Liverpool melawan Fürth dan setelah itu pelatih kiper saya saat itu langsung berkata: 'Anak ini sangat menarik'", kenang Klopp soal nyaris memalukan laga uji coba The Reds pada pramusim panas 2023.

Urbig yang saat itu baru berusia 19 tahun baru saja dipinjamkan oleh 1. FC Köln ke klub divisi dua Greuther Fürth dan jelas tampil cukup baik dalam laga uji coba melawan Liverpool besar meski kebobolan empat gol. Fürth bahkan nyaris memenangi duel melawan tim Inggris yang ketika itu dilatih Klopp tersebut, sempat unggul 4-3 sesaat sebelum laga usai. Namun pada menit ke-89, superstar Mohamed Salah, yang meninggalkan Anfield Road musim panas ini menuju Trabzonspor, tetap mampu mencetak gol penyeimbang untuk skor akhir 4-4.

Apa yang paling menarik perhatian Jürgen Klopp dari Jonas Urbig?

"Kemarin kami berkendara ke sini untuk konferensi pers, kami bersama di dalam mobil selama dua jam: Sekarang kami tahu segalanya satu sama lain. Tidak ada yang saya ketahui yang sebenarnya tidak ingin saya ketahui," ungkap Klopp, bahwa ia bisa mengenal Urbig lebih baik dalam perjalanan mobil bersama ke lokasi pertandingan di Munich pada Rabu. "Dia berasal dari mana? Siapa anak ini?", itulah yang membuatnya tertarik, jelas pelatih timnas tersebut. "Kipernya sudah saya lihat setiap hari dalam latihan dan jauh lebih menarik mengetahui seperti apa sosok di balik itu."

Getty Images

Setelah masa peminjaman selama setahun di Fürth, Urbig kembali ke klub masa mudanya, Köln, pada 2024 dan awalnya menjadi pilihan nomor satu di klub divisi dua asal kota katedral itu. Namun setelah beberapa bulan, ia tergeser ke bangku cadangan oleh Marvin Schwäbe, lalu pada awal 2025 ia pindah ke Bayern. Di sana, pemain 23 tahun itu sejak saat itu dipersiapkan sebagai penerus Manuel Neuer dan berulang kali mendapat waktu bermain, pada musim ini ia sudah tampil dua kali. Jika Neuer mengakhiri kariernya pada musim panas mendatang, Urbig diproyeksikan menjadi nomor satu baru di klub tersukses Jerman tersebut.

Setelah untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional senior sesaat sebelum Piala Dunia 2026 oleh mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann, penerus Nagelsmann, Klopp, juga menominasikan kiper cadangan FCB itu. Dalam duel melawan Serbia, Urbig kemudian untuk pertama kalinya berdiri di bawah mistar bagi tim DFB.