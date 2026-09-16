Juan Garcia, kiper Barcelona, memicu kekhawatiran para pendukung klub Catalan tersebut setelah ditarik keluar dalam laga melawan Racing Santander, sehingga keikutsertaannya dalam pertandingan mendatang kontra Sevilla masih diragukan.

Hans Flick, pelatih Barcelona, mengejutkan semua orang di antara dua babak laga Racing dengan mengganti Garcia untuk pertama kalinya musim ini, dan memasukkan pengganti berpengalaman, Wojciech Szczesny.

Menurut laporan media, cedera menjadi alasan di balik pergantian Garcia. Ketika sang kiper berusaha mengambil kembali bola yang keluar lapangan di penghujung babak pertama, ia terpeleset di atas rumput sintetis yang basah, sehingga menyebabkan gerakan yang tidak wajar dan keseleo ringan pada pergelangan kakinya.

Meskipun laporan menyebutkan bahwa cederanya ringan, hal itu tidak menutup kemungkinan absennya kiper Spanyol tersebut dari laga Barcelona kontra Sevilla, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang di Stadion "Ramon Sanchez Pizjuan" dalam pekan ketujuh La Liga.

Kenangan pahit

Absennya Garcia dari laga Sevilla akan mengembalikan ingatan pada skenario musim lalu, yang tidak diharapkan para pendukung Barca terulang kembali.

Sementara awal musim Barcelona berjalan luar biasa dengan kemenangan di 5 dari 6 pertandingan pertama yang dimainkan tim (imbang 1-1 dengan Rayo Vallecano), Garcia mengalami cedera dalam laga melawan Real Oviedo, sehingga Barca terpaksa mengandalkan pengganti, Szczesny.

Pada pertandingan pertama setelah cedera Garcia, Szczesny lolos dari ujian dan membawa tim meraih kemenangan berharga atas Real Sociedad 2-1 di Stadion "Spotify Camp Nou".

Namun, pertandingan berikutnya menyaksikan kekalahan bencana Barcelona dengan skor 1-4 di tangan Sevilla di "Ramon Sanchez Pizjuan" dalam pekan kedelapan kala itu.

Pada pertandingan yang berlangsung Oktober lalu tersebut, Szczesny kebobolan 4 gol dari Alexis Sanchez (lewat penalti), Isaac Romero Bernal, Jose Angel Carmona, dan Akor Adams, sementara Marcus Rashford mencetak gol penyelamat muka Catalan.

Kekhawatiran kembali muncul

Beberapa hari lagi, Barcelona akan bertemu lawan yang sama, di stadion yang sama, di mana Szczesny mungkin akan kembali menjadi kiper tim.

Tidak hanya itu, kembalinya Szczesny ke gawang Barcelona musim ini disertai kesalahan bencana baru, yang melipatgandakan kekhawatiran.

Dalam laga Racing, yang menyaksikan masuknya Szczesny sebagai pengganti, kiper asal Polandia itu melakukan kesalahan fatal setelah terlalu lambat menguasai bola di depan gawang, sehingga pemain Maroko, Yasser Zabiri, memanfaatkan situasi tersebut dan mencetak gol kedua tim tamu.

Akankah rantai itu kembali putus?

Kali ini Barcelona tiba di markas Sevilla dalam kondisi teknis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan kemenangan di 7 pertandingan pertamanya di seluruh ajang musim ini, 6 di antaranya di Liga Spanyol, dan satu di Liga Champions Eropa.

Selain itu, mereka telah mencetak 33 gol di seluruh pertandingan, dengan rata-rata mendekati 5 gol per pertandingan.

Lalu, apakah Barca akan melewati ujian Andalusia kali ini berkat performa menakutkan yang mereka tampilkan, ataukah tim akan terjebak dengan kemungkinan absennya kiper utama mereka?