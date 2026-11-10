Kenangan menyakitkan memicu kekhawatiran di Barcelona: Flick cemas kehilangan 3 bintang

Lorong-lorong Barcelona diliputi kecemasan seiring dimulainya periode jeda internasional terakhir pada tahun 2026, setelah kepulangan para pemain dari pemusatan latihan tim nasional menjadi sumber sakit kepala yang berulang di internal klub Catalan tersebut, yang kali ini berharap bisa menghindari skenario cedera dan mendapatkan kembali seluruh elemennya tanpa kerugian baru.

Surat kabar "Marca" asal Spanyol menyebutkan bahwa Barcelona menanti dengan hati-hati partisipasi para pemain internasionalnya, di tengah pengalaman-pengalaman menyakitkan sebelumnya, yang menyaksikan sejumlah bintangnya pulang dengan cedera serius, yang memaksa tim kehilangan mereka untuk waktu yang lama atau membuat mereka tak mampu tampil dengan performa terbaik pada fase-fase menentukan di musim ini.

Kasus pemain Brasil Raphinha mencuat sebagai salah satu sumber kecemasan paling menonjol, setelah ia mengalami cedera pada tiga periode jeda internasional terakhir di mana ia tampil bersama tim nasional negaranya. Awalnya terjadi pada jeda internasional terakhir musim 2025-2026, ketika ia mengalami cedera yang memengaruhi performanya pada fase penutup musim, sebelum penderitaannya kembali kambuh selama Piala Dunia, lalu ia mengalami kemunduran baru pada periode jeda internasional terakhir.

Karena preseden-preseden ini, tim pelatih Barcelona memperingatkan pemain tersebut akan perlunya kehati-hatian dan menghindari risiko, terlebih karena laga-laga mendatang tim nasional Brasil bersifat uji coba, dan tidak mengharuskan mempertaruhkan keselamatannya.

Di sisi lain, tampaknya Raphinha menyadari sifat situasi ini, setelah ia memang sudah berbicara dengan pelatih tim nasional asal Italia Carlo Ancelotti, mengenai perlunya membagi menit bermainnya, di tengah pemulihannya yang belum rampung 100%.

Bintang Brasil itu mengatakan, dalam acara perpanjangan kontraknya dengan Barcelona pekan lalu: "Ancelotti tahu bahwa ia harus membagi menit bermain. Hal itu juga akan sulit bagi tim nasional jika saya mengalami cedera. Kami sudah berbicara, dan ia tahu bahwa saya sedang pulih dari cedera terakhir saya. Saya merasa dalam kondisi baik, tetapi saya belum memulihkan kesiapan saya 100%. Para suporter Barcelona tak perlu khawatir, karena saya menjaga diri saya dengan baik."

Kecemasan Catalan tidak terbatas pada Raphinha, karena pengalaman pemain Belanda Frenkie de Jong tetap hadir dengan kuat, setelah ia pulang dari partisipasinya bersama tim nasional negaranya selama Piala Dunia dengan cedera serius di lutut, yang menjauhkannya dari lapangan hampir empat bulan.

Saat itu de Jong menuai kritik karena tidak mendapatkan istirahat yang cukup selama turnamen yang digelar di Amerika Serikat, selain keterlambatan kepulangannya ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, sebelum keseriusan cedera dan dampaknya menjadi jelas.

Gelandang Belanda itu kembali ke lapangan beberapa hari lalu, dan menampilkan performa bagus yang menegaskan pemulihannya, serta menjadi salah satu elemen utama dalam laga menghadapi Atletico Madrid Minggu lalu, tetapi pelatih asal Jerman Hansi Flick tentu tidak ingin kehilangan jasanya lagi karena cedera baru.

Sebaliknya, Barcelona memilih bersikap hati-hati terhadap kondisi Lamine Yamal, setelah diputuskan untuk mencoretnya dari laga tim nasional Spanyol melawan Republik Ceko, karena ia merasakan nyeri di lutut.

Pemain tersebut diperkirakan akan menghabiskan beberapa hari di Barcelona untuk pemulihan dan memantau kondisinya, dengan harapan rasa nyerinya membaik sehingga memungkinkannya kembali tampil pada laga berikutnya melawan Inggris.

Di antara cedera-cedera Raphinha sebelumnya, absennya de Jong yang panjang, dan kecemasan yang menyelimuti kondisi Lamine Yamal, Barcelona menanti berakhirnya periode jeda internasional dengan kerugian sekecil mungkin, berharap hari-hari tim nasional tidak berubah menjadi mimpi buruk baru yang mengacaukan perhitungan Flick pada fase mendatang.