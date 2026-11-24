Bagikan Ikuti GOAL di Google

Luis Enrique mengenang dengan hangat musim 2011–12 saat menangani Roma, sembari memperingatkan Paris Saint-Germain agar bersiap menghadapi lawan yang bermain tanpa rasa takut di bawah Gian Piero Gasperini di Liga Champions. Pelatih PSG itu juga mengenang pertemuannya dengan Gasperini di Serie A dan menyoroti bagaimana gaya agresif Roma akan menguji sang juara bertahan.

Iklan

Enrique ingatkan PSG soal Roma yang bermain tanpa rasa takut

Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique memperingatkan para pemainnya agar bersiap menghadapi ujian taktik yang tidak biasa dan berat saat Roma bertandang ke Parc des Princes di Liga Champions. Meski berada di peringkat ke-20 klasemen fase liga, tim asuhan Gian Piero Gasperini datang ke Paris setelah mencetak 19 gol dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kemenangan 5-1 atas Parma yang diwarnai empat gol Donyell Malen.

"Ini akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda dari yang biasa kami hadapi; pertandingan ini akan sulit karena mereka adalah tim yang bertahan dengan cara tersendiri," kata Luis Enrique kepada PSGTV. "Mereka kalah dari Real Madrid (3-4) setelah sempat unggul dua gol, dan hal yang sama terjadi saat melawan Manchester United (3-2). Mereka bermain tanpa rasa takut, jadi akan sangat sulit untuk menang."

Kenangan indah selama menangani Roma pada 2011–12

Pertandingan ini mempertemukan kembali Luis Enrique dengan Roma, klub tempat ia pertama kali menjadi pelatih tim senior pada Juni 2011 setelah melatih Barcelona B. Meski satu-satunya musimnya di ibu kota Italia diwarnai tersingkirnya Roma dari Liga Europa oleh Slovan Bratislava dan berakhir dengan kepergiannya setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa, pelatih asal Spanyol itu mengenang pengalaman tersebut dengan hangat.

"Sudah 15 tahun berlalu, dan itu sangat istimewa bagi saya. Saya punya kenangan indah tentang tahun saya di Roma," kata Luis Enrique. "Setiap kali saya berkesempatan mengunjungi Roma, rasanya menyenangkan sekali. Sungguh luar biasa. Segalanya bisa berjalan lebih baik atau lebih buruk, tetapi begitulah hidup. Anda harus menerimanya. Saya punya kenangan yang sangat positif tentang masa itu."

Iklan Iklan

Kembali beradu taktik dengan Gasperini

Luis Enrique juga mengungkapkan kekagumannya yang mendalam kepada pelatih Roma Gasperini. Ia mengenang masa mereka sama-sama berkiprah di Italia, ketika Gasperini sempat menangani Inter Milan pada musim 2011–12. Menjelang adu taktik mereka di Paris, ia memuji identitas taktik khas pelatih kawakan asal Italia itu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 ROM Tonton

"Dia pelatih yang sangat berpengalaman dan sangat saya sukai. Tim-tim asuhannya memiliki identitas dan gaya bermain yang sangat jelas, sangat berbeda dari yang biasa kami hadapi," jelas Luis Enrique. "Ketika saya di Roma, dia di Inter, dan masa itu tidak berakhir baik baginya. Namun, dia telah menunjukkan kemampuannya; dia pelatih papan atas, dan melihat tim-tim asuhan Gasperini memberi saya motivasi sebagai pelatih."

Rekor-rekor Eropa dipertaruhkan

PSG menghadapi pertandingan ini dengan catatan tak terkalahkan dalam 14 laga Liga Champions, menyamai rekor klub Prancis yang dicetak Lyon antara 2004 dan 2006. Mereka juga tak terkalahkan dalam lima laga kandang terakhir di kompetisi Eropa melawan tim Italia.

Iklan

Kemenangan atas Roma, yang selalu kebobolan dalam 33 laga tandang Liga Champions berturut-turut, akan memberi Luis Enrique lima kemenangan beruntun di fase grup kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam kariernya.