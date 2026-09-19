Milan berupaya meraih kemenangan atas Lecce untuk laga keenam secara beruntun di Serie A, saat kedua tim bertemu, Minggu besok, pada pekan kelima kompetisi.

Menurut jaringan statistik "Opta", Milan menang dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim di kompetisi ini, dengan total 12 gol berbanding dua gol, sekaligus menjaga gawangnya tetap bersih dalam empat di antaranya, sehingga berpeluang mencatatkan pencapaian yang terwujud untuk pertama kalinya dalam sejarah pertemuan mereka di kompetisi tersebut.

Milan tidak memiliki rangkaian tanpa kekalahan yang masih berlangsung saat ini menghadapi tim mana pun di Serie A yang lebih panjang daripada rangkaiannya menghadapi Lecce yang membentang hingga 16 pertandingan dengan rincian 11 kemenangan dan 5 hasil imbang, di mana kekalahan terakhir Rossoneri di hadapannya kembali ke tanggal 1 April 2006 dengan skor 0-1 di Stadion Via del Mare lewat gol yang dicetak Axel Konan.

Milan tidak pernah kalah di kandangnya menghadapi Lecce di Serie A sejak awal abad ini, dengan meraih 12 kemenangan dan dua hasil imbang, disertai Rossoneri mencetak 30 gol lebih banyak daripada lawannya dengan rincian 38 gol berbanding 8 gol.

Milan menang dalam 4 pertandingan terakhir yang dijalaninya di kandang menghadapi Lecce dengan skor total 9-0, sementara Rossoneri bermain imbang dalam dua pertandingan terakhirnya di Serie A menghadapi Juventus dan Lazio, dan belum pernah bermain imbang dalam 3 pertandingan beruntun di kompetisi ini sejak September 2018 di bawah kepemimpinan Gennaro Gattuso.

Rossoneri menang dalam pertandingan terakhirnya di kandang menghadapi Venezia, dan hanya sekali meraih kemenangan dalam dua pertandingan beruntun di kandangnya di Serie A sepanjang tahun kalender ini, yaitu pada bulan Maret menghadapi Inter dan Torino.

Lecce menang dalam 4 dari 6 pertandingan terakhir yang dijalaninya di Serie A berbanding dua kekalahan, dengan mencetak 9 gol secara keseluruhan dengan rata-rata 1,5 gol per pertandingan, yang merupakan jumlah gol yang sama dengan yang dicetaknya dalam 12 pertandingan liga sebelumnya secara keseluruhan.

Seluruh 7 gol yang dicetak Milan di Serie A musim ini datang pada 30 menit terakhir permainan, di mana Rossoneri mencetak gol pada periode ini lebih banyak daripada tim mana pun, dan sebaliknya, Rossoneri hanya mencetak satu gol pada babak pertama sepanjang 9 pertandingan terakhirnya di Serie A.

Gawang Lecce kebobolan 5 dari total 7 gol yang diterimanya di Serie A musim ini pada 30 menit pertama permainan, yang merupakan angka tertinggi di kompetisi ini, dan secara umum, tidak ada yang mengungguli Lecce dalam hal kebobolan gol pada babak pertama di Serie A musim ini kecuali Monza dengan 7 gol, sementara gawang Lecce kebobolan 5 gol sama dengan Genoa.

Diego Moreira berkontribusi dalam terciptanya 5 gol dengan rincian 3 gol dan dua assist dalam 3 penampilan terakhirnya di Ligue 1 dan Serie A.

Pemain kelahiran tahun 2004 ini belum pernah mencetak gol dari bangku cadangan dalam 68 pertandingan sebelumnya di lima liga besar Eropa sebelum dua gol Moreira sebagai pemain pengganti menghadapi Lazio, dan ia bisa mencetak gol dalam dua pertandingan beruntun di kompetisi-kompetisi tersebut untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Lecce menjadi lawan favorit Christian Pulisic di Serie A, setelah ia mencetak 5 gol ke gawangnya dalam lima pertandingan, termasuk mencetak dua gol pada 8 Maret 2025.

Pemain Amerika ini belum pernah memulai satu pun pertandingan liga sebagai starter sejak 26 April, dan ia bisa berkontribusi dalam setidaknya satu gol dalam dua pertandingan beruntun untuk pertama kalinya di Serie A sepanjang tahun kalender ini, setelah memberikan assist gol pada pekan lalu, di mana penampilan terakhirnya dalam wujud seperti ini adalah pada bulan Desember.

Lecce memiliki para pemain tengah yang berkontribusi dalam lebih dari satu gol di Serie A musim ini berkat Lassana Coulibaly dengan mencetak dua gol dan memberikan satu assist, serta Ivan Ilić dengan memberikan dua assist, dan tidak ada yang mengunggulinya dalam hal itu kecuali Inter dengan keberadaan empat pemain.

Secara khusus, pemain asal Mali yang bersemangat setelah mencetak dua gol pada pertandingan terakhir, akan menyamai musim tersubur baginya dalam hal gol di kompetisi ini dengan 3 gol pada musim 2022-23 dan 2025-26 apabila ia mencetak satu gol lagi.



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