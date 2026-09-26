Timnas Arab Saudi membalas dendam kepada Oman dalam ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", dengan kenangan berusia 17 tahun.

Timnas Arab Saudi bertemu Oman, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Timnas Arab Saudi menampilkan babak pertama yang bersejarah, dengan sukses mencetak 3 gol dan menciptakan banyak peluang ke gawang Oman.

Menurut surat kabar Saudi "Al-Riyadhiah", ini adalah kali pertama Arab Saudi mengakhiri babak pertama dengan mencetak minimal 3 gol di Piala Teluk Arab sejak edisi Khaleeji 19 pada 2009.

Pada edisi tersebut, Timnas Arab Saudi mengakhiri babak pertama laga melawan Yaman dengan lima gol tanpa balas, pada 8 Januari 2009, di laga kedua Grup 2, sebelum pertandingan berakhir dengan skor enam gol.

Yang mengherankan, edisi tersebut menyaksikan pertemuan bersejarah antara Arab Saudi dan Oman, yaitu pada laga final, yang berakhir imbang tanpa gol, sebelum Arab Saudi kehilangan gelar melalui adu penalti.

Perlu diketahui bahwa pertandingan terakhir secara umum di mana Timnas Arab Saudi mengakhiri babak pertamanya dengan mencetak 3 gol adalah melawan Yaman juga, yaitu pada Juni 2021, dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar, dan pertandingan tersebut berakhir dengan hasil yang sama.