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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kenangan bersama Al Hilal: Al Qadisiyah menghidupkan kembali sejarah hitam Al Ahli di Liga Saudi

Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Hilal
Arab Saudi

"Al-Raqi" dalam situasi sulit

Klub Al-Qadsiah menghidupkan kembali sejarah kelam bagi rivalnya, Al-Ahli, di Liga Roshn Saudi, setelah satu babak dari pertandingan mereka pada musim ini.

Al-Ahli bertandang ke markas Al-Qadsiah, hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, dalam pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Al-Qadsiah mengakhiri babak pertama pertandingan dengan keunggulan tiga gol tanpa balas atas Al-Ahli, dua di antaranya dicetak oleh gelandang asal Belanda, Tijjani Reijnders, sementara gol ketiga dicetak oleh bek kanan Mohammed Abu Al-Shamat.

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Menurut jaringan statistik "Opta", ini menjadi kali keempat Al-Ahli tertinggal tiga gol pada akhir babak pertama, sejak dimulainya era profesional di Liga Roshn, pada awal musim 2008-2009.

Al-Hilal adalah tim terakhir yang melakukan hal itu, pada musim lalu di Liga Roshn, ketika mereka unggul atas Al-Ahli pada babak pertama dengan tiga gol tanpa balas, di pekan ketiga, sebelum "Al-Raqi" berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 sebelum akhir pertandingan.

Selain Al-Hilal, klub Al-Raed dan Al-Taawoun juga berhasil unggul atas Al-Ahli dengan tiga gol sebelum akhir babak pertama sepanjang sejarah Liga Roshn, sehingga Al-Qadsiah menjadi tim keempat yang melakukan hal tersebut.

Perlu diketahui bahwa Al-Qadsiah berhasil memenangi seluruh tujuh pertandingannya yang diakhiri dengan keunggulan babak pertama sebesar 3 gol atau lebih, sepanjang sejarah partisipasinya di Liga Saudi.

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