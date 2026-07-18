Tim nasional Prancis kembali mengingatkan pada salah satu kenangan terburuknya di lini pertahanan, setelah kebobolan 4 gol pada babak pertama dalam laga melawan Inggris, pada dini hari Minggu ini, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026, sehingga mencatatkan rekor negatif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partisipasinya di turnamen-turnamen besar.

Menurut data Stats Foot melalui platform “X”, Prancis belum pernah kebobolan 4 gol di babak pertama pertandingan resmi sejak 24 April 1968, saat hal itu terjadi melawan Yugoslavia dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa.

Akun yang sama menambahkan bahwa apa yang terjadi melawan Inggris merupakan yang pertama kali dalam sejarah timnas Prancis di ajang besar, karena "Les Bleus" belum pernah kebobolan 4 gol di babak pertama pertandingan Piala Dunia atau Kejuaraan Eropa.

Akun tersebut juga mencatat bahwa Prancis belum pernah menutup babak pertama dengan tertinggal empat gol sejak 13 April 1930, saat mereka tertinggal 5-1 dari Belgia dalam pertandingan persahabatan.

Angka ini mencerminkan betapa parahnya kesulitan pertahanan Prancis dalam pertandingan tersebut, setelah mereka tertinggal empat gol sebelum akhir babak pertama, yang dicetak oleh Declan Rice, Ezri Konsa, dan Bukayo Saka (dua gol).

Timnas Prancis akan bertanding dalam perebutan tempat ketiga setelah kalah dari Spanyol di semifinal Piala Dunia, sementara Inggris tersingkir dari turnamen ini setelah kalah dari Argentina.

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