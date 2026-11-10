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Kenan Yildiz semakin dekat dengan comeback yang sangat dinantikan bersama Juventus setelah absen selama beberapa bulan akibat cedera. Penyerang berbakat itu baru-baru ini memberikan kabar positif tentang pemulihannya dan mengungkapkan bahwa ia menargetkan kembali bermain pada Desember ini.

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Juventus Dapat Kabar Sangat Baik Terkait Cedera

Yildiz akhirnya semakin dekat untuk kembali bermain bagi Juventus setelah cukup lama menepi. Pemain berusia 21 tahun itu absen karena cedera sejak Agustus, yang menjadi pukulan besar bagi klub Italia tersebut. Menurut Tuttosport, penyerang berbakat itu akan segera kembali menjalani program latihan individu di pusat latihan Continassa.

Setelah itu, ia akan meningkatkan beban latihan fisiknya secara bertahap untuk memulihkan kebugaran bertanding. Yildiz belum akan siap tampil segera setelah jeda internasional saat ini berakhir. Juventus mengelola proses pemulihannya dengan hati-hati agar ia kembali dalam kondisi fisik optimal.

Yildiz Ungkap Perkiraan Waktu Kembali Bermain

Penyerang itu menghadiri sebuah seremoni di Bologna pada Senin untuk menerima penghargaan Bulgarelli Nomor 8. Dalam acara tersebut, ia memberikan kabar yang sangat positif mengenai rehabilitasinya. Yildiz mengatakan langsung kepada para hadirin bahwa ia berharap kembali bermain “pada Desember”. Pemilik nomor punggung 10 Juventus itu mengungkapkan keinginannya yang besar untuk kembali ke lapangan dan berkontribusi bersama rekan-rekan setimnya.

“Saya merasa baik dan berharap bisa segera bermain lagi,” jelas Yildiz saat membahas kondisi fisiknya. “Saya sangat merindukan Juventus. Saya merindukan rasanya bermain sepakbola.”

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Menjalani Musim Tanpa Pemain Bernomor Punggung 10

Juventus harus melewati bulan-bulan awal musim tanpa pemain yang menjadi pusat kreativitas tim. Meski absennya Yildiz sudah berlangsung lama dan terasa berat, Luciano Spalletti menolak menjadikan cedera tersebut sebagai alasan.

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Klub dan staf medis kini telah menyusun jadwal yang jelas untuk mengembalikannya ke tim secara bertahap. Laga melawan Monza pada Senin, 14 Desember di Allianz Stadium saat ini dipandang sebagai target paling realistis. Yildiz tetap ingin mempercepat proses itu jika kondisi tubuhnya memungkinkan dalam dua pekan ke depan. Staf pelatih akan memantau perkembangannya setiap hari seiring peningkatan beban latihannya.

Laga-Laga Penting Menanti Sang Penyerang

Meski laga melawan Monza tetap menjadi target utama, Juventus berharap Yildiz bisa masuk skuad pertandingan lebih cepat. Jika tersedia lebih awal, kehadirannya akan menjadi dorongan tepat waktu untuk menghadapi jadwal padat pada musim dingin.

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Jika pemulihannya berjalan lebih cepat, ia bisa tampil dalam laga kandang kompetisi domestik melawan Udinese pada 6 Desember. Alternatifnya, ia mungkin ikut bertolak ke Bucharest untuk laga Liga Europa melawan Hapoel Be’er Sheva empat hari kemudian. Kembalinya Yildiz pada Desember akan menjadi dorongan besar bagi Juventus di pertengahan musim. Kini, Yildiz akan sepenuhnya berfokus menuntaskan latihan individunya di Continassa agar bisa kembali bermain.