Demikian laporan surat kabar Bild. Menurut laporan itu, Maurizio Micheli, kepala pemandu bakat The Gunners, mengangkat nama pemain Korea Selatan tersebut di hadapan juara Liga Primer Inggris. Namun, transfer pada bursa transfer musim dingin dinilai tidak realistis. Ketertarikan itu bisa menjadi lebih konkret di kemudian hari.









Kim masih terikat kontrak dengan klub asal München itu hingga 2028. Menurut laporan tersebut, pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak bahkan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat. Meski begitu, pemain berusia 29 tahun itu di atas kertas hanya berada di urutan ketiga dalam daftar bek tengah FCB, di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah.

Tidak mengherankan jika Micheli yang mengusulkan Kim. Pria Italia itu sebelumnya bekerja untuk Napoli dan pada 2022 mendatangkan pemain Korea Selatan tersebut dari Fenerbahce asal Istanbul dengan biaya transfer 19 juta euro. Hanya setahun kemudian, Kim melanjutkan kariernya ke Bayern dengan biaya transfer 50 juta euro.

Klub mana yang menginginkan Min-Jae Kim pada musim panas?

Arsenal dikabarkan sudah menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap Kim pada musim panas lalu. Menurut laporan tz, juara Inggris itu telah menghubungi klub asal München tersebut karena mencari pengganti William Saliba, yang harus absen lama setelah menjalani operasi punggung. Namun, Kim disebut memutuskan untuk tidak pindah dan menerima perannya sebagai penantang di FC Bayern. Arsenal akhirnya mendatangkan Ezri Konsa dari Aston Villa dengan biaya transfer 60 juta euro.

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Kim telah bermain selama total 489 menit dalam enam pertandingan kompetitif untuk FC Bayern musim ini, tanpa mencatatkan gol maupun assist. Pada Rabu mendatang, 21 Oktober, klub asal München itu akan menjamu Arsenal pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions.