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Gelandang Ibrahim Maza dikabarkan akan memperpanjang kontraknya lebih awal di klub Bundesliga Bayer Leverkusen.

Harian Bild melaporkan bahwa perwakilan klub dan pihak Maza telah menjalani beberapa putaran negosiasi. Pemain berusia 20 tahun itu kini telah menerima tawaran tertulis. Penandatanganan kontrak Maza disebut bisa berlangsung "cepat". Kesepakatan diperkirakan rampung sebelum Natal.

Kontrak Maza saat ini masih mengikatnya dengan Bayer hingga 2030. Kontrak baru itu disebut akan berlaku hingga 2031 dan menjadi bentuk penghargaan atas lonjakan perkembangan pemain dengan kemampuan teknik tinggi tersebut. Gajinya dikabarkan akan naik dari 2,5 juta euro menjadi sekitar empat juta euro per tahun. Selain itu, Maza berpeluang menerima bonus penandatanganan kontrak sebesar empat juta euro lagi.

Yang penting bagi Leverkusen, kontrak tersebut tetap tidak akan memuat klausul pelepasan. Dengan demikian, klub akan tetap memiliki posisi tawar yang kuat jika ada negosiasi transfer pada masa mendatang.

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Sejak kapan Ibrahim Maza bermain untuk Bayer Leverkusen?

Maza bergabung dengan Bayer pada 2025 dari klub divisi kedua Hertha BSC dengan biaya transfer 12 juta euro. Di sana, ia berkembang pesat dan di bawah pelatih baru Carles Martinez telah menjadi pemain inti sekaligus andalan. Dalam 14 penampilan musim ini, Maza sudah mencatatkan delapan kontribusi gol (empat gol dan empat assist).

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Perkembangan itu juga menarik perhatian klub-klub besar dari luar negeri. Manchester City dan FC Barcelona termasuk yang dikabarkan memantaunya. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir beredar rumor bahwa juara Liga Champions PSG tengah mempertimbangkan transfer Maza pada musim dingin. Pasalnya, klub Prancis itu sedang mencari pengganti Khvicha Kvaratskhelia yang mengalami cedera parah.

Getty Images

Menanggapi spekulasi tersebut, Maza mengatakan di sela-sela penganugerahan Ballon d'Or kepada RTL dan Sky: "Tentu akan menjadi impian besar jika suatu saat bisa bermain untuk klub sebesar itu. Saya rasa kita semua tahu betapa besarnya klub Paris dan bahwa klub itu termasuk yang terbaik di dunia, bersama Real, Barca, dan Arsenal. Bisa bermain untuk klub seperti itu adalah sesuatu yang saya perjuangkan, begitu pula banyak pesepakbola lain."

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Pemain timnas senior Aljazair itu menambahkan: "Saya benar-benar ingin suatu saat menjuarai Liga Champions. Itu tentu salah satu target saya. Impian saya adalah suatu saat menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan memenangkan Ballon d'Or. Itulah yang saya perjuangkan." Sementara itu, Maza merasa tersanjung dengan perbandingan dirinya dengan mantan bintang Leverkusen Florian Wirtz (FC Liverpool). "Saya melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Tentu saja. Senang rasanya ketika, seperti dikatakan kebanyakan orang, saya punya beberapa hal yang mirip dengan Flo Wirtz. Dan ya, tentu menyenangkan ketika orang mengatakan tentang seorang pemain kelas dunia seperti Flo: 'Dia punya kemiripan dengannya.'"