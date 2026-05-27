Óscar García menarik minat RSC Anderlecht, demikian dilaporkan pakar transfer Sacha Tavolieri pada Rabu sore. Pelatih sementara Ajax tersebut tampaknya tidak bisa mengandalkan masa jabatan yang lebih lama di Amsterdam dan karenanya masuk dalam radar klub papan atas Belgia tersebut.

Namun, García bukanlah satu-satunya kandidat untuk menggantikan Jérémy Taravel di Brussel. Menurut Tavolieri, Anderlecht memiliki beberapa opsi, di mana pelatih sementara Ajax tersebut adalah salah satunya.

Bahwa García tidak lagi memiliki masa depan di tim utama Amsterdam menjadi jelas pada Rabu pagi ini. Klub Amsterdam tampaknya akan menunjuk pelatih Girona, Míchel, sehingga tidak ada lagi ruang bagi García di tim utama. Hal itu dikonfirmasi oleh ESPN. Apakah pelatih asal Spanyol itu mungkin kembali ke peran lamanya sebagai pelatih kepala Jong Ajax, masih belum jelas.

Jika García ditawari posisi di Anderlecht, ini bukan kali pertama ia memimpin tim Belgia. Sebelumnya, ia pernah menjadi pelatih Leuven, di mana ia memimpin tim tersebut selama satu musim pada musim 2023/24.

García mengambil alih tugas dari pelatih sementara Fred Grim pada awal Maret, yang menggantikan John Heitinga yang dipecat setelah kekalahan melawan Galatasaray di Liga Champions.

Ia ditugaskan untuk membawa Ajax ke Liga Champions, namun gagal melakukannya. Melalui babak play-off, tim akhirnya berhasil memastikan tempat di Liga Konferensi.



