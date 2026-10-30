Memulai Anthony Gordon musim ini secara luar biasa bersama Barcelona, dan dengan cepat berhasil merebut kepercayaan para suporter berkat kontribusi ofensifnya. Namun, levelnya mengalami penurunan yang mencolok dalam beberapa laga terakhir, setelah umpan-umpan kuncinya menghilang dan efektivitasnya di depan gawang menurun, sehingga ia dituntut untuk mengembalikan kilaunya dan memberikan penampilan yang sepadan dengan nilai finansialnya yang besar.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Gordon mendapat sambutan luar biasa dari para suporter Barcelona, setelah ia memberikan 5 assist sepanjang empat pekan pertama liga, tetapi kegemilangan ini tidak bertahan lama.

Dalam lima laga berikutnya di kompetisi tersebut, dengan ia mendapatkan istirahat saat menghadapi Racing, ia tidak menciptakan satu gol pun, dan catatan ketajamannya pun tak lebih baik, karena ia hanya mencetak satu gol melawan Getafe, meski catatan expected goals miliknya mencapai 2,29, menurut data situs "StatMuse".

Keadaannya tidak jauh berbeda di Liga Champions Eropa, di mana ia mencetak satu gol melawan Galatasaray di Istanbul, setelah dribel terkenal Lamine Yamal, tanpa menambah satu assist pun ke dalam catatannya.

Penurunan Gordon tidak terbatas pada angka semata, karena sisi yang paling mengkhawatirkan terletak pada hilangnya sentuhan-sentuhan yang membuat perbedaan selama awal kiprahnya bersama tim.

Meski memiliki kemampuan fisik yang istimewa, serta kemampuannya untuk terus bergerak tanpa bola dan mengulangi akselerasi serta upaya-upayanya, keputusan-keputusannya dalam situasi ofensif tidak datang dengan kualitas yang diharapkan.

Hal ini semakin penting mengingat nilai transfernya, yang mencapai 70 juta euro, karena klub mengandalkannya, bersama Rodri, sebagai salah satu taruhan terbesarnya pada musim ini.

Kesulitan Gordon di depan gawang pada awal musim tampak hanya sebagai sandungan sesaat, terlebih ia menampilkan level yang bagus dengan kostum timnas Inggris, dan mencetak gol ke gawang Unai Simón di Stadion Wembley, serta merobek gawang Kroasia dan Republik Ceko.

Namun, kegemilangannya di level internasional tidak tercermin pada penampilannya bersama Barcelona, di mana ia menghadapi kesulitan yang jelas dalam menerjemahkan pergerakannya menjadi gol, dan tanda-tanda frustrasi muncul padanya saat menghadapi Sevilla di Stadion Sánchez Pizjuán, di saat ia kehilangan ketajaman dalam banyak situasi.

Meski mengalami kesulitan ini, penilaian terhadap Gordon di situs-situs spesialis tetap bagus, dengan rata-rata 6,79 di liga dan 7,09 di Liga Champions Eropa, menurut data situs "StatMuse".

Angka-angka ini mencerminkan kemampuannya memberikan kontribusi yang beragam dan membantu tim dalam berbagai aspek, tetapi tidak menyembunyikan masalah paling menonjol yang terletak pada menurunnya pengaruh ofensifnya dan hilangnya sentuhan penentu.

Tekanan terhadap Gordon berlipat ganda ketika menyangkut laga-laga besar, yang dari pemain senilai dirinya diharapkan untuk membuat perbedaan di dalamnya.

Dalam dua laga menghadapi Real Madrid dan Paris Saint-Germain, ia tampak aktif dan bergerak dengan baik serta memperlihatkan tanda-tanda bahaya, tetapi ia kembali mengalami keraguan dan tiadanya ketajaman di beberapa meter terakhir, sebuah poin yang perlu ia kembangkan agar membuktikan kelayakannya sebagai salah satu elemen yang tak tergantikan di dalam tim.

Nilai transfernya mengungkap besarnya taruhan yang ditempatkan Barcelona pada pemain ini, setelah membayar 70 juta euro, di samping 10 juta lainnya sebagai variabel.

Selain itu, kemampuannya mengisi berbagai posisi lini depan menjadikannya bagian dari proyek klub dalam jangka panjang, yang mengharuskannya memberikan performa yang lebih stabil.

Dua laga menghadapi Aston Villa, klub dari kota asal Gordon, dan Atlético Madrid pada pekan depan akan menjadi dua perhentian penting bagi sang pemain untuk mengembalikan efektivitas ofensifnya dan menunjukkan kemampuannya memenuhi ekspektasi yang digantungkan padanya.