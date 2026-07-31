Khalid Al-Ghamdi, mantan presiden Al-Ahli, menerima dukungan baru dalam pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi, menyusul mundurnya salah satu rivalnya dari perebutan jabatan tersebut secara mengejutkan.

Sebelumnya, Al-Ghamdi telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai presiden Al-Ahli, demi mencalonkan diri untuk kepresidenan Federasi Sepakbola Arab Saudi, menggantikan Yasser Al-Misehal yang mengundurkan diri setelah timnas tersingkir dari Piala Dunia 2026 di fase grup.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa Muid Al-Shahri, anggota dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi, telah mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan mendatang, satu hari sebelum penutupan pendaftaran calon.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Al-Shahri mengambil keputusan mengejutkan ini setelah meninjau lanskap pemilihan secara menyeluruh, di mana ia menilai perlu memberi ruang bagi para pemimpin baru untuk memegang jabatan tersebut pada periode mendatang.

Anggota dewan direksi Federasi Sepakbola Arab Saudi itu memberi tahu para anggota daftar pemilihannya mengenai keputusan tersebut, hari Jumat ini, namun ia menegaskan bahwa dirinya mungkin akan maju dalam pemilihan di salah satu periode mendatang ketika waktunya tepat.

Menurut "Asharq Al-Awsat", Al-Shahri adalah kandidat yang paling berpeluang memenangkan kepresidenan Federasi Sepakbola Arab Saudi, di mana ia mendapatkan dukungan 30 suara dari total 49 suara di majelis umum.

Dengan demikian, persaingan pemilihan kini sebagian besar terbatas antara Khalid Al-Ghamdi dan Badr Al-Ruzaiza, mantan presiden klub Al-Qadsiah, meskipun surat kabar tersebut lebih menjagokan yang disebut terakhir untuk memenangkan tampuk kepemimpinan sepakbola Saudi selama empat tahun mendatang.

Perlu diingat bahwa pemilihan Federasi Sepakbola Arab Saudi akan diselenggarakan pada 30 Agustus mendatang, guna memilih pengganti Yasser Al-Misehal yang telah menjabat selama 7 tahun penuh.