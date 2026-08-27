Peristiwa yang berkaitan dengan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, terus memanas setelah dirinya mengumumkan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas ini.

Alvarez ingin pindah ke Barcelona dan bermain di bawah arahan pelatih Hansi Flick, namun raksasa ibu kota Madrid itu menolak dengan berbagai cara untuk menjual sang pemain kepada Blaugrana.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Alvarez sedang mempertimbangkan untuk menerima tawaran Arsenal dan kembali lagi ke Liga Primer Inggris, setelah sikap keras kepala Atletico untuk menjualnya ke Barcelona.

Surat kabar itu melanjutkan, "Alvarez sedang mempertimbangkan opsi bermain untuk Arsenal, meskipun pada awalnya ia tidak ingin kembali ke Inggris karena alasan keluarga."

Bermain untuk Arsenal kini menjadi satu-satunya opsi bagi Alvarez untuk meninggalkan Atletico Madrid, yang menolak menjual sang pemain ke Barcelona.

Pemain asal Argentina itu absen dari latihan tim ibu kota Madrid tersebut kemarin, Rabu, karena gangguan kesehatan, sesuai dengan apa yang diumumkan klub, dan hal yang sama juga terjadi pada hari sebelumnya.

Tim medis Atletico Madrid masih terus berkomunikasi dengan sang pemain agar ia dapat kembali ke latihan bersama tim secepat mungkin, mengingat tim membutuhkan jasanya.

Namun absennya sang pemain selama dua hari terakhir tidak lagi dipandang sekadar sebagai gangguan kesehatan, karena semua orang menyadari bahwa situasinya lebih rumit dari itu.

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