Pemain Prancis, Paul Pogba, gelandang Monaco, kembali mengalami kemunduran yang menjadi pukulan telak menjelang dimulainya musim baru.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa gelandang Prancis itu tidak menyelesaikan sesi latihan hari ini bersama Monaco di Inggris. Saat mengikuti pertandingan kecil, peraih Piala Dunia 2018 tersebut merasakan nyeri di paha kirinya.

Ini bukan waktu yang tepat bagi Pogba untuk mengalami cedera. Ia baru bermain 45 menit saja selama masa persiapan musim. Ia mulai berlatih bersama tim pada akhir pekan lalu, tetapi kini ia mengalami kemunduran.

Pada musim lalu, Pogba hanya bermain enam pertandingan bersama Monaco, di mana ia mengalami sejumlah cedera dan absen dari sebagian besar musim.

Mengingat kondisi fisiknya yang belum jelas setelah berakhirnya masa liburan, Thiago Scuro, direktur umum klub, menyatakan bahwa masa persiapan musim baru akan menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pemain Prancis tersebut.

Pogba kini berusia 33 tahun, dan setelah hukuman larangan bermainnya akibat penggunaan doping, ia menghadapi masa depan yang tidak menentu. Ia mencapai puncak performanya setelah Piala Dunia 2018, turnamen di mana ia menjadi pemain inti di timnas Prancis.

Setelah Piala Dunia, karier Pogba menurun secara signifikan. Ia bertahan di Manchester United hingga musim 2021-2022, kemudian kembali ke Juventus dalam transfer bebas.

Kepindahannya ke Italia tidak berjalan sesuai rencana. Pada Agustus 2022, saudaranya menuduh gelandang itu menyewa seorang penyihir untuk mencelakai Mbappe.

Dua tahun kemudian, Mathias Pogba dijatuhi hukuman penjara satu tahun atas tuduhan memeras saudaranya.

Pada tahun 2024, Paul Pogba dijatuhi hukuman larangan bermain selama empat tahun akibat penggunaan doping. Pemain Prancis itu hanya menerima kabar buruk.

Meski demikian, masa hukuman larangannya diperingan, dan pada tahun 2025 ia kembali bermain dalam pertandingan sepak bola.