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Assan OuedraogoGetty
SID

Diterjemahkan oleh

Kemunduran berikutnya bagi pemain paling sial RB Leipzig! Assan Ouedraogo kembali absen

Bundesliga
RB Leipzig
F. Ouedraogo

Pemain tim nasional Assan Ouedraogo akan absen membela RB Leipzig selama "beberapa pekan".

Seperti diumumkan klub dua pekan sebelum dimulainya liga, gelandang tersebut mengalami "cedera kapsul di bahu kanan" saat terlibat duel dalam latihan. Cedera itu akan "ditangani secara konservatif".

Duel nahas itu terjadi pada Kamis. Dengan wajah meringis kesakitan, ia harus mendapat perawatan dan beberapa kali memegang bahunya, lapor portal online RBlive.

Bagi Ouedraogo, yang masuk dalam skuad tim nasional Jerman pada Piala Dunia terakhir sebagai pemain pengganti, ini menjadi kemunduran kesehatan berikutnya. Karena cedera tendon di lutut kiri, ia sudah harus menepi selama beberapa bulan pada awal tahun ini.

Pada akhir tahun lalu pun ia sempat absen beberapa pekan karena cedera tendon di bagian belakang lutut kiri. Setelah kepergian Xaver Schlager dengan status bebas transfer, Ouedraogo sejatinya diproyeksikan untuk peran di lini tengah sentral tim Sachsen.

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