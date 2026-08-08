Seperti dilaporkan Bild, klub promosi Serie A Italia, FC Venezia, memutuskan mundur dari perekrutan Füllkrug. Nilai transfer yang diminta West Ham disebut terlalu tinggi bagi klub Italia utara tersebut, yang menurut Bild sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan sang penyerang. Laporan itu tidak mengungkap berapa nominal yang diminta klub Inggris tersebut.

Pencarian Füllkrug untuk klub baru tampaknya akan terus berlanjut, karena ia sudah tidak memiliki masa depan lagi di West Ham. Dalam daftar skuad resmi klub yang terdegradasi ke Championship itu, Füllkrug tidak diberi nomor punggung, sementara nomor 11 yang sebelumnya ia kenakan kini menjadi milik Taty.

Pada laga pembuka kompetitif West Ham di League Cup melawan Portsmouth (3-1) pada Sabtu, Füllkrug tidak masuk skuad. Menurut laporan media, pemain berusia 33 tahun itu saat ini bahkan tidak diizinkan berlatih bersama tim. Posisi West Ham jelas: meski masih terikat kontrak hingga 2028, Füllkrug tetap diharapkan pergi sebelum penutupan bursa transfer pada awal September.

Akankah spekulasi soal Niclas Füllkrug dan Werder Bremen kembali memanas?

West Ham menggelontorkan dana transfer sebesar 27 juta euro kepada Borussia Dortmund untuk mendapatkan Füllkrug pada 2024. Namun, penyerang yang telah 24 kali membela timnas Jerman itu gagal memenuhi ekspektasi klub London tersebut, juga karena masalah cedera yang terus berulang. Karena kariernya tidak berjalan mulus di Inggris, Füllkrug dipinjamkan ke AC Milan pada awal tahun. Salah satu tujuannya adalah untuk kembali meyakinkan agar bisa masuk skuad Piala Dunia tim DFB.

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Rencana itu gagal total, Füllkrug hanya mencetak satu gol dalam 20 penampilan untuk Milan dan tidak dinominasikan mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia. Sesuai perkiraan, Rossoneri tidak mengaktifkan opsi pembelian dan Füllkrug pun untuk sementara kembali ke West Ham.

Bagaimana kelanjutan nasib sang bomber yang masih menunggu ini masih harus dilihat. Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Werder Bremen terus bermunculan, tetapi klub Jerman utara itu kini sudah merekrut seorang penyerang tengah baru, Cedric Itten. Dalam media Italia, belakangan ini AC Fiorentina dan Lazio Roma disebut sebagai dua klub Serie A lain yang dikaitkan dengan Füllkrug.