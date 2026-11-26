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Perjalanan Alexander Sorloth kembali terhenti setelah ia mengalami cedera otot di kaki kanan, sebagaimana dipastikan oleh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan tim medis Atletico Madrid.

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Perjalanan Alexander Sorloth kembali terhenti setelah ia mengalami cedera otot di kaki kanan, sebagaimana dipastikan oleh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan tim medis Atletico Madrid.

Menurut harian Sport, cedera ini menjadi kabar buruk bagi pelatih Diego Simeone, yang akan kehilangan penyerangnya justru ketika sang pemain tampak mulai menemukan kembali performa dan naluri mencetak golnya setelah membukukan gol pertamanya ke gawang Viking.

Alexander Sorloth mengakhiri laga Liga Champions tersebut dalam kondisi kesakitan dan terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-71 setelah mengalami ketegangan otot serta benturan keras dengan tiang gawang.

Pemeriksaan medis yang kemudian dijalaninya memastikan bahwa ia mengalami robekan otot, yang akan memaksanya absen bermain dalam beberapa pekan ke depan.

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Los Rojiblancos mengumumkan bahwa Alexander Sorloth akan memulai program pemulihan yang memadukan sesi fisioterapi dengan latihan di pusat kebugaran untuk mengembalikan kebugaran fisiknya.

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Meski klub belum menetapkan waktu pasti kembalinya Alexander Sorloth, ia dipastikan absen setidaknya dalam lima pertandingan bersama tim ibu kota Spanyol itu dalam periode mendatang.

Penyerang asal Norwegia itu akan melewatkan laga LaLiga melawan Elche, Barcelona, Real Betis, dan Valencia, ditambah duel kontra PSV Eindhoven di Liga Champions.

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Keikutsertaannya saat menghadapi Celta Vigo, sebelum jeda Natal, juga sangat diragukan.

Ini merupakan cedera otot kedua yang dialami Sorloth pada musim ini.

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Sebelumnya, sang pemain membutuhkan waktu dua bulan untuk kembali memperkuat tim setelah cedera terdahulunya.

Kini, situasi menunjukkan bahwa Jonathan David menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Julian Alvarez di lini serang, setelah memulai musim dengan impresif sebelum perannya menurun dan ia tersisih dari sorotan.