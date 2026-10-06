Manchester City akan menjalani laga yang dinanti-nantikan melawan Liverpool pada hari Minggu dengan mengenakan jersey yang membawa logo perusahaan mata uang digital OKX, meski perusahaan tersebut dikenai denda besar oleh otoritas Amerika Serikat terkait tuduhan yang berhubungan dengan pencucian uang.

Menurut yang dilaporkan surat kabar "The Sun", Amerika Serikat menjatuhkan denda sebesar 400 juta pound sterling kepada OKX, setelah sebuah pengadilan di New York menyimpulkan bahwa platform tersebut memfasilitasi transaksi mencurigakan dan hasil keuntungan terkait kejahatan yang nilainya melebihi 5 miliar dolar.

Perusahaan ini dipimpin oleh miliarder China Mingxing "Star" Xu, sementara OKX dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sejumlah krisis dan masalah regulasi di berbagai negara.

Tahun lalu perusahaan tersebut sempat dikenai denda lain sebesar 381 juta pound sterling karena pelanggaran yang terkait dengan undang-undang anti pencucian uang.

Cabang perusahaan di Malta juga dikenai denda tahun lalu karena melanggar undang-undang anti pencucian uang serta regulasi khusus pemberantasan pendanaan terorisme, yang menambah besarnya pengawasan di sekitar perusahaan dan aktivitasnya di pasar mata uang digital.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Meski ada perkembangan ini, hubungan antara OKX dan Manchester City tetap berlanjut, setelah perusahaan tersebut menjadi mitra resmi klub di bidang mata uang digital pada 2022, sebelum kedua pihak pada tahun berikutnya menandatangani kesepakatan sponsorship yang nilainya mencapai 55 juta pound sterling.

Denda baru ini memicu pertanyaan seputar keberlanjutan kemitraan tersebut, karena seorang sumber mengatakan kepada surat kabar "The Sun": "Mengapa City tidak memutus hubungan, apalagi dengan adanya sponsornya yang berada di bawah pengawasan sebesar ini?", menilai berlanjutnya ikatan antara kedua pihak sebagai hal yang mengherankan.

Di sisi lain, Manchester City menegaskan keberlanjutan hubungannya dengan OKX, dengan menyatakan bahwa mereka selalu melakukan "pemeriksaan terkait" sebelum berurusan dengan para mitranya.

Klub tersebut juga terus mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus pelanggaran keuangan di Liga Primer Inggris, sembari membantah telah melakukan pelanggaran apa pun.