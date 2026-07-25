Kemunduran Baru bagi Barcelona: Raksasa Eropa Percepat Pengamanan Bintangnya

Bayern Munich bersiap memulai negosiasi mendesak dengan penyerang Inggris mereka, Harry Kane, untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2027, dalam langkah yang bertujuan menutup jalan bagi ketertarikan Barcelona yang tengah mencari pengganti Robert Lewandowski.

Jaringan Inggris "Sky Sports" menyebutkan bahwa negosiasi akan dimulai segera setelah Kane kembali dari liburan musim panasnya, di mana manajemen klub Bavaria itu berupaya mempercepat proses tersebut untuk menghindari tawaran dari klub-klub lain, serta menghindari memulai musim dengan penyerang mereka yang berada di tahun terakhir kontraknya.

Barcelona Menanyakan soal Transfer

Barcelona sebelumnya menempatkan Kane dalam daftar alternatif mereka setelah transfer Julian Alvarez dari Atletico Madrid menjadi rumit, di mana manajemen klub Katalan itu menanyakan mengenai situasi kapten timnas Inggris tersebut, serta mencari cara untuk mendanai kemungkinan transfer yang tampak lebih menarik mengingat kontraknya yang segera berakhir.

Namun laporan menunjukkan bahwa Kane merasa tenang dengan situasinya di Munich, di mana pemain tersebut dan keluarganya menikmati kehidupan mereka di Jerman, sementara pemain Inggris itu tetap menjadi senjata serangan utama Bayern setelah mencetak 61 gol musim lalu.

Perpanjangan Satu atau Dua Musim

Bayern Munich bertujuan memperpanjang kontrak penyerang nomor 9 mereka untuk satu atau dua musim tambahan, dalam sebuah kesepakatan yang tampaknya paling mungkin tercapai saat ini, terutama karena Kane berulang kali menyatakan kebahagiaannya di Bavaria, sementara klub masih menganggapnya sebagai pilar utama dalam proyek mereka.

Kane bergabung dengan Bayern Munich dari Tottenham pada Agustus 2023 dalam sebuah transfer yang nilainya bisa mencapai hampir 100 juta pound sterling termasuk bonus.