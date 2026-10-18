Kemunduran bagi Barcelona: Kondisi mendadak yang menghancurkan rencana Flick menjelang duel melawan Saint-Germain

Barcelona mengalami penderitaan yang sesungguhnya dalam perjalanan pulang ke markasnya usai laga melawan Real Betis.

Pertandingan antara Barcelona dan Real Betis berakhir dengan kemenangan tim Catalunya itu dengan skor 5-2 pada pekan kesembilan LaLiga.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa dengan padatnya jadwal pertandingan dan sepekan yang penuh tantangan, Blaugrana mengalami kemunduran tak terduga pada Sabtu malam.

Hujan lebat di Sevilla mengganggu rencana perjalanan tim, memaksa mereka menginap di sana, dan menyebabkan perubahan drastis dalam persiapan mereka menghadapi laga penentu melawan Paris Saint-Germain yang dijadwalkan Selasa mendatang di Liga Champions Eropa.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Barcelona memainkan laganya di La Cartuja pada pukul 18.30, dan dijadwalkan langsung kembali ke Barcelona setelahnya.

Rencananya adalah mendarat di Bandara El Prat sekitar tengah malam, beristirahat di rumah, lalu kembali berlatih pada Minggu pukul 11.00 di Kota Olahraga Joan Gamper.

Namun kondisi cuaca menghalangi penerbangan tersebut berjalan sesuai rencana, yang akhirnya mengacaukan jadwal ketat yang telah disusun Hansi Flick.

Skuat Barcelona tetap berada di dalam pesawat karena penundaan yang disebabkan oleh hujan. Seiring berjalannya waktu, kemungkinan mereka kembali ke Barcelona pada Sabtu malam semakin kecil.

Akhirnya, ketika diumumkan bahwa penerbangan baru bisa dilakukan sekitar pukul 04.00, diputuskan untuk kembali ke hotel dan bermalam di Sevilla.

Kendala ini menjadi masalah baru bagi Hansi Flick. Perubahan rencana perjalanan memaksa tim kepelatihan menata ulang sesi latihan hari Minggu.

Tim akhirnya bertolak pada siang hari, dan setelah tiba di Barcelona tepat pukul 14.45, mereka langsung menuju fasilitas latihan Barcelona untuk menjalani latihan pemulihan ringan di ruang gym.

Barcelona hanya akan berada di Catalunya selama beberapa jam sebelum kembali mengemas barang-barangnya.

Blaugrana dijadwalkan terbang ke Paris pada Senin mendatang pukul 10.30, di mana mereka akan menghadapi Paris Saint-Germain pada hari Selasa.