Goal.com
LiveTiket
TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP
GOAL

Diterjemahkan oleh

Kemunculan rekrutan baru: Apakah krisis finansial Al Nassr telah berakhir?

S. Costa
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Brasil
Arab Saudi

Sang bintang dunia yang menentukannya

Kemunculan pemain Portugal, Samu Costa, di kamp latihan Al Nassr Arab Saudi di Portugal memicu berbagai pertanyaan seputar nasib krisis keuangan yang melanda klub tersebut selama beberapa pekan terakhir, setelah beredar kabar mengenai adanya pembatasan yang menghalangi mereka melakukan transfer baru meski telah memperoleh sertifikat kelayakan finansial.

Selama periode lalu, manajemen Al Nassr mengintensifkan pergerakan untuk mencari solusi atas krisis tersebut, dalam upaya mencabut pembatasan dan menyiapkan kondisi untuk memperkuat tim menjelang dimulainya musim baru, terutama mengingat pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, membutuhkan penguatan di lini tengah.

Baca juga: Nawaf Al Aqidi mengejutkan Al Nassr Arab Saudi dengan keputusan penting

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa Al Nassr berhasil merampungkan kesepakatan untuk gelandang Portugal, Samu Costa, yang datang dari klub Spanyol Real Mallorca, sehingga mengakhiri spekulasi yang mengiringi posisi klub di bursa transfer.

Selain itu, awak media Ali Al Anzi membagikan sebuah cuplikan video yang mendokumentasikan kedatangan Samu Costa ke Portugal, sebagai persiapan untuk bergabung dengan kamp latihan Al Nassr, sebuah langkah yang menegaskan bahwa kesepakatan telah memasuki tahap akhir dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Kedatangan pemain tersebut menjadi pesan positif bagi para pendukung Al Nassr, karena menunjukkan bahwa manajemen berhasil mengatasi sebagian besar hambatan yang menghambat pergerakan mereka di bursa transfer, sehingga memulai fase baru yang bertujuan melengkapi kebutuhan tim sebelum peluit awal musim ditiup.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google