Kemunculan pemain Portugal, Samu Costa, di kamp latihan Al Nassr Arab Saudi di Portugal memicu berbagai pertanyaan seputar nasib krisis keuangan yang melanda klub tersebut selama beberapa pekan terakhir, setelah beredar kabar mengenai adanya pembatasan yang menghalangi mereka melakukan transfer baru meski telah memperoleh sertifikat kelayakan finansial.

Selama periode lalu, manajemen Al Nassr mengintensifkan pergerakan untuk mencari solusi atas krisis tersebut, dalam upaya mencabut pembatasan dan menyiapkan kondisi untuk memperkuat tim menjelang dimulainya musim baru, terutama mengingat pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, membutuhkan penguatan di lini tengah.

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Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa Al Nassr berhasil merampungkan kesepakatan untuk gelandang Portugal, Samu Costa, yang datang dari klub Spanyol Real Mallorca, sehingga mengakhiri spekulasi yang mengiringi posisi klub di bursa transfer.

Selain itu, awak media Ali Al Anzi membagikan sebuah cuplikan video yang mendokumentasikan kedatangan Samu Costa ke Portugal, sebagai persiapan untuk bergabung dengan kamp latihan Al Nassr, sebuah langkah yang menegaskan bahwa kesepakatan telah memasuki tahap akhir dan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi.

Kedatangan pemain tersebut menjadi pesan positif bagi para pendukung Al Nassr, karena menunjukkan bahwa manajemen berhasil mengatasi sebagian besar hambatan yang menghambat pergerakan mereka di bursa transfer, sehingga memulai fase baru yang bertujuan melengkapi kebutuhan tim sebelum peluit awal musim ditiup.