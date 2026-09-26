Nama pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, mantan bintang Al-Ahli Saudi, kembali menjadi sorotan, di tengah pertanyaan seputar kemungkinan kepulangannya ke Liga Roshn Pro pada bursa transfer musim dingin mendatang, setelah sang pemain baru-baru ini tampil dengan kondisi fisik menawan yang menarik perhatian publik Saudi.

Mahrez sebelumnya hengkang dari Al-Ahli pada awal musim ini, menyusul pemutusan kontraknya, namun ia belum bergabung dengan klub mana pun sejak saat itu, sehingga masa depan sepak bolanya masih terbuka bagi banyak kemungkinan, sembari menunggu kepastian tujuan berikutnya.

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Mahrez memulihkan kebugaran: Sebuah penampilan yang memicu kontroversi

Sepanjang periode terakhir, bintang asal Aljazair itu menjalani program rehabilitasi intensif di bawah pengawasan pelatih pribadinya, sebagai bagian dari upayanya memulihkan kesiapan fisik dan kembali ke lapangan dalam kondisi sebaik mungkin.









Mahrez tampil melalui platform "X" dalam sejumlah foto yang menunjukkan perkembangan signifikan pada kondisi fisiknya, di mana ia terlihat dalam performa yang menawan, dan hal itu kembali memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan kepulangannya ke kompetisi.

Foto-foto tersebut memicu interaksi luas di kalangan publik Saudi, sebagian di antaranya menyatakan keinginan untuk melihat Mahrez kembali di Liga Roshn, terutama setelah pengalaman sebelumnya bersama Al-Ahli, yang menyaksikan kehadirannya di kompetisi sepak bola Saudi.

Apakah musim dingin membuka pintu kepulangan?

Meski spekulasi seputar masa depan Mahrez kian meningkat, penampilan fisiknya yang menawan tidak serta-merta berarti kepulangannya ke Liga Roshn sudah dekat, mengingat belum ada pengumuman resmi terkait tujuan berikutnya ataupun keterlibatannya dalam negosiasi dengan salah satu klub Saudi.

Seiring semakin dekatnya bursa transfer musim dingin, nama Mahrez tetap berada dalam lingkaran perhatian, sementara publik menanti apa yang akan dihasilkan fase mendatang, dan apakah bintang asal Aljazair itu akan kembali ke lapangan-lapangan Saudi atau memilih tujuan baru untuk melanjutkan kariernya.